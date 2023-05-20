Минвостокразвития предложит льготы компаниям из КНР

Запуск инвестпроектов на Дальнем Востоке в 2022 году продолжился — построены 178 новых предприятий, но по 35 проектам инвесторы столкнулись с задержками из-за санкций. В итоге отложенные на 2023−2025 годы инвестиции в экономику региона составили 150 млрд руб., сообщил на коллегии Минвостокразвития вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

По данным Корпорации по развитию Дальнего Востока, число резидентов ТОР за прошлый год увеличилось на 530 компаний. Суммарно за 2022 год резиденты всех преференциальных режимов в регионе вложили в создание новых предприятий 792 млрд руб., общий объем инвестиций оценивается в 3,4 трлн руб. (господдержку получили 3,3 тыс. проектов). Объем уплаченных налогов, страховых взносов и таможенных пошлин с 2015 года (когда начали действовать льготы для инвесторов) составил 234 млрд руб., расходы бюджета и льготы резидентам за тот же период — 179 млрд руб. Таким образом, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, вложенные средства принесли в бюджет почти 55 млрд руб. прибыли. По его словам, темпы роста инвестиций в основной капитал в регионе опережают общероссийские более чем в три раза. Пятая часть вложений была направлена в добычу, остальное — в переработку, машиностроение, судостроение, логистику, транспорт, сельское хозяйство и туризм.

В ведомстве рассчитывают и на привлечение иностранных (в первую очередь дружественных азиатских инвесторов) — для этого разработан проект ТОР «Международная».

Создание такой зоны планируется до конца 2023 года — этот вопрос будет обсуждаться в рамках визита премьер-министра Михаила Мишустина в Китай на следующей неделе, сообщил Алексей Чекунков. Предполагается, что ТОР может быть создана в одном из пограничных с Китаем регионов, где имеется соответствующая инфраструктура, — это Еврейская автономная область, Амурская область, Приморский и Хабаровский края. С учетом существенных льгот по проекту предстоит «серьезная работа по согласованию со всеми ведомствами», добавил министр.

Появление международных ТОР должно смягчить действие санкций в отношении доступа российских компаний к зарубежным технологиям. В рамках такой территории будет действовать не только российское, но и зарубежное законодательство — в частности, будут признаваться строительные и промышленные стандарты страны—поставщика технологий. Режим предполагает расширение налоговых льгот: нулевую ставку налогов на прибыль, имущество, землю и транспорт на 20 лет. Но резидентами таких ТОР смогут стать не все, а только компании, выпускающие высокотехнологичную продукцию по определяемому правительством перечню.

Также обсуждается возможность перехода на режим «единой ТОР» — такой подход целесообразен, так как изменения в границах действующих территорий происходят постоянно, заявила на коллегии аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. Всего принято уже 140 актов о расширении созданных ТОР под новых инвесторов. Отметим, что режим «единой ТОР» будет означать фактическое распространение льгот на весь регион, что вызывает возражения у Минфина из-за потенциального сокращения налоговых доходов в условиях возросшего дефицита бюджетов.