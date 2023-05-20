10:41 (мск), источник: ТАСС

Лидеры G7 договорились продолжить обсуждение политики в отношении цифровых денег

Как отметили в японском МИД, это нужно для того, чтобы «использовать преимущества инноваций».

Наверх
Источник: Reuters

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Лидеры стран Группы семи (G7) в ходе саммита в Хиросиме договорились продолжить обсуждение политики в отношении цифровых денег. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита, распространенном в субботу японским МИД.

«Мы продолжим обсуждение политики в отношении цифровых денег, чтобы использовать преимущества инноваций, такие как эффективность платежей, а также финансовая доступность при одновременном устранении потенциальных рисков для стабильности, устойчивости и целостности денежно-кредитной и финансовой системы», — отмечается в документе.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Он имел слабое здоровье и, по свидетельству современников, не был умён
"Привезти-то эти пушки привезли, а как выгружать — непонятно: пушки тяжелые, существующие пристани такую массу не держат"
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеИспользование материаловОбратная связь