Лидеры G7 договорились продолжить обсуждение политики в отношении цифровых денег

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Лидеры стран Группы семи (G7) в ходе саммита в Хиросиме договорились продолжить обсуждение политики в отношении цифровых денег. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита, распространенном в субботу японским МИД .

«Мы продолжим обсуждение политики в отношении цифровых денег, чтобы использовать преимущества инноваций, такие как эффективность платежей, а также финансовая доступность при одновременном устранении потенциальных рисков для стабильности, устойчивости и целостности денежно-кредитной и финансовой системы», — отмечается в документе.