В новый пакет санкций США против РФ войдут около 300 компаний, судов и самолетов

«Мы также распространим наши санкционные полномочия на дополнительные сектора российской экономики, ключевые для ее военно-промышленного комплекса, и введем новые запреты, чтобы Россия не могла воспользоваться нашими услугами», — рассказал на брифинге неназванный представитель Белого дома.

Он сказал, что США продолжат расширять экспортный контроль, «чтобы России было еще труднее поддерживать свою военную машину». В частности, это включает ограничение поставок ряда товаров, «имеющих ключевое значение на поле боя», уточнил чиновник.

«Санкции… будут направлены против финансовых посредников (России.— “Ъ”), а также против энергетических и добывающих мощностей РФ и других посредников, помогающих поддерживать войну», — сообщил представитель Белого дома, добавив, что в черный список внесут компании из Европы, Ближнего Востока и Азии.

В администрации США считают, что введенный потолок цен на российскую нефть «достиг цели» и привел, в частности, к ограничению доходов России, а также он «способствует стабильности на мировых энергетических рынках». «Это также привело к резким скидкам, приносящим пользу странам с низким и средним уровнем дохода, которые потребляют нефть и энергоносители», — отметил чиновник.

Он подчеркнул, что США «по-прежнему привержены сохранению ценового потолка». В администрации США пообещали продолжить «закручивать гайки» России так же, как и в 2022 году. Чиновник уточнил, что предпринимаемые шаги США направлены на «экономическую изоляцию России и ослабление ее способности вести войну».

Саммит стран G7 (США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Италия, Канада) пройдет в японской Хиросиме с 19 по 21 мая. Приглашение посетить мероприятие также получили Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам. Председательствующая в G7 в этом году Япония называла приоритетами обсуждение конфликта на Украине и усиление антироссийских санкций. Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите в онлайн-формате.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».