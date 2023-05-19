Российским компаниям не хватает юаней

Третий день подряд ставка однодневного свопа в юане превышает уровень 6% годовых, вернувшись к максимальным значениям этого года.

По данным Московской биржи, 18 мая индикативная ставка, рассчитываемая в 12:30 по 20 лучшим ценам безадресных заявок на покупку и на продажу, составила 6,18% годовых, что на шесть базисных пунктов (б. п.) выше показателя предыдущего дня.

В последний раз ставки были столь высокими два месяца назад. С начала мая показатель вырос более чем на 120 б. п.

Повышение ставки по юаневым свопам может свидетельствовать об усилении дефицита китайской валюты на российском рынке. «Традиционно после майских каникул активизируются импортеры, что увеличивает интерес к иностранной валюте в рамках внешнеэкономической деятельности», — отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. И не всегда для этих целей может использоваться наличная валюта.

По словам Евстифеева, при кассовых разрывах импортеры могут прибегать к свопам для проведения краткосрочных операций, а не покупать юань на биржевых торгах.

При этом ежедневный объем операций своп с юанем на Московской бирже составляет 250−300 млрд руб., почти в два раза превышая объемы операций своп с долларом и евро.

Процесс структурной трансформации экономики России и усложнение трансграничных расчетов формируют предпосылки для возникновения локального дефицита той или иной иностранной валюты, отмечает главный аналитик ПСБ Денис Попов. Главным трендом последнего года стал активный переход во внешнеэкономической деятельности на валюты дружественных стран и в первую очередь юань.

По данным Банка России за 12 месяцев с марта прошлого года российские экспортеры нарастили объем месячных операций в китайских юанях с $0,5 млрд до $6,9 млрд. Спрос на валюту со стороны импортеров вырос в 5,5 раза, до $7,7 млрд. По данным Главного таможенного управления КНР, по итогам первого квартала 2023 года импорт из России вырос на треть (до $29,8 млрд) в годовом исчислении, тогда как экспорт в РФ увеличился почти в 1,5 раза (до $24,1 млрд).

В сложившихся условиях, как считает старший вице-президент офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Юрий Тулинов, кроме операций Минфина (в рамках бюджетного правила), взяться новой юаневой ликвидности по сути неоткуда.

При этом такие продажи планомерно снижаются третий месяц подряд. С 10 мая ЦБ в интересах Минфина сократил продажу юаней почти вдвое — до эквивалента 2 млрд руб. ежедневно, тогда как в марте такие продажи выполнялись на сумму 5,4 млрд руб. Денис Попов допускает, что во втором полугодии в рамках бюджетного правила ЦБ начнет покупать юани. «Объем таких операций вряд ли будет существенным и значимым для формирования курса рубля», — отмечает он.

Вместе с тем в сочетании с растущим спросом на валюту со стороны импортеров дефицит юаней может вырасти, тем более что у банков осталось не так много ликвидных юаневых активов. Как отмечает Юрий Тулинов, остатки на счетах ностро в банках-нерезидентах находятся на очень скромном уровне в $10 млрд. И последние месяцы эти активы не растут (осенью прошлого года они превышали $30 млрд). «Так что у российских банков то и дело будет возникать дефицит юаней до тех пор, пока баланс экспортно-импортных потоков в валюте не станет устойчивым», — отмечает Тулинов. До этого для покрытия дефицита банки будут активно использовать операции своп с ЦБ.