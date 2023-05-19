Орешкин заявил, что показатели бедности и неравенства в России продолжат снижаться

«Знаковое достижение — у нас уровень бедности опустился ниже отметки в 10%, составил 9,8%. Одновременно с этим у нас снижается неравенство. Россия является одной из немногих стран мира, где на протяжении последних лет устойчивый тренд на снижение неравенства. Да, неравенство еще остается высоким. Да, еще много предстоит сделать. На самом деле те шаги, которые сейчас делаются, будут устойчиво приводить не только к снижению бедности, но и к снижению неравенства», — сказал Орешкин.