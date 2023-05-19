К российской финансовой системе подключились 80% банков из постсоветских стран

По его словам, это стало возможным, потому что Россия сфокусировалась на создании собственной независимой финансовой системы. «Прежде всего системы подтверждения финансовых сообщений. Сегодня порядка 80% банков на постсоветском пространстве подключились к этой системе», — сообщил зампред правительства (цитата по ТАСС).

Оверчук добавил, что Россия работает над созданием зоны свободной торговли с некоторыми странами исламского мира — Египтом, Ираном и другими. С некоторыми (ОАЭ и Индонезией) уже начались переговоры. Он привел данные, что в Евразийском экономическом союзе по итогам I квартала 89% объемов торговли происходит в национальных валютах.

«Та задача, которую мы сегодня перед собой ставим, — это снижение количества барьеров в торговле и упрощение взаимодействия прежде всего в экономической сфере», — рассказал Оверчук.