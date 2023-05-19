Иран договорился с Россией об использовании платежной системы «Мир»

«Все двусторонние соглашения между странами были достигнуты. Мы ожидаем подтверждения со стороны ЦБ обеих стран, чтобы работа системы была запущена. Срок запуска зависит от решения ЦБ двух стран», — сказал Али Асгар Шалбафиян на полях форума «Россия—Исламский мир: KazanForum» (цитата по «РИА Новости»).

Замминистра также считает, что России и Ирану необходимо проработать отмену виз по прибытии для российских туристов. «Мы считаем, что главной причиной повышения туристического потока является устранение препятствий, которые сейчас существуют. В этом направлении нам нужно работать. В настоящее время российские граждане, которые приезжают в Иран, могут очень легко получить визу прямо в аэропорту. Мы надеемся, что замминистра экономического развития РФ (Дмитрий Вахруков. — “Ъ”) поможет нам в устранении именно этого препятствия», — сказал он.