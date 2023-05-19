12:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Иран договорился с Россией об использовании платежной системы «Мир»

Россия и Иран достигли всех двусторонних соглашений, необходимых для использования карт российской платежной системы «Мир», заявил замминистра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Шалбафиян. Он уточнил, что срок запуска зависит от центральных банков (ЦБ) России и Ирана.

Наверх
Источник: Reuters

«Все двусторонние соглашения между странами были достигнуты. Мы ожидаем подтверждения со стороны ЦБ обеих стран, чтобы работа системы была запущена. Срок запуска зависит от решения ЦБ двух стран», — сказал Али Асгар Шалбафиян на полях форума «Россия—Исламский мир: KazanForum» (цитата по «РИА Новости»).

Замминистра также считает, что России и Ирану необходимо проработать отмену виз по прибытии для российских туристов. «Мы считаем, что главной причиной повышения туристического потока является устранение препятствий, которые сейчас существуют. В этом направлении нам нужно работать. В настоящее время российские граждане, которые приезжают в Иран, могут очень легко получить визу прямо в аэропорту. Мы надеемся, что замминистра экономического развития РФ (Дмитрий Вахруков. — “Ъ”) поможет нам в устранении именно этого препятствия», — сказал он.

О том, что «Мир» необходимо адаптировать к платежной системе Ирана с точки зрения программного обеспечения, в августе 2022 года заявил замминистра иностранных дел страны по экономическим вопросам Мехди Сафари. Кроме того, Иран и Россия обсуждали создание токена, который позволит заменить во внешнеторговых расчетах доллар, рубль и иранский риал.

Милена Костерева

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Сбежавшие в Турцию россияне оказались в серьезной опасности
Медведев заявил о жестком ответе России на вступление Украины в НАТО
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеИспользование материаловОбратная связь