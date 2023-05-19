ЕС намерен ограничить торговлю российскими алмазами
Евросоюз планирует ограничить торговлю российскими алмазами, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель журналистам перед саммитом G7 в Японии.
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Евросоюз планирует ограничить торговлю российскими алмазами, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель журналистам перед саммитом G7 в Японии.
«Мы ограничим торговлю российскими алмазами. Российские алмазы не вечны, и мы открыто и откровенно объясним, почему эти санкции необходимы и оправданы», — сказал он.
Сейчас ЕС работает над санкциями, которые усложнят обход уже действующих ограничений, добавил Мишель.
На саммите также ожидается, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит о запрете на поставки российских алмазов, что «заморозит» алмазный рынок на $4 млрд, пишет Sky News. Ограничения коснутся и поставок меди, алюминия и никеля российского происхождения. Кроме того, в санкционный пакет войдут 86 физлиц и компаний из российского ВПК.
В конце марта 2022 г. власти Великобритании ввели санкции в отношении «Алросы», которая поставляет около трети необработанных алмазов в мире. В апреле того же года санкции против компании ввели США, Канада и Австралия. ЕС в марте ввел запрет на ввоз предметов роскоши, включающих драгоценные камни. После введения санкций от закупок российских бриллиантов отказались швейцарская группа Richemont (владеет брендами Cartier, Van Cleef & Arpels, Piaget и Jaeger-LeCoultre) и принадлежащая LVMH американская Tiffany & Co.
Тогда же СМИ сообщали об обсуждении в ЕС санкций против «Алросы», но в октябре издание EUobserver со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что страны — члены ЕС решили не включать «Алросу» в новый санкционный пакет. Исключение компании из санкционного списка, по информации источников, произошло после того, как бельгийские дипломаты и лоббисты Алмазного центра Антверпена предупредили, что удар по российскому алмазному сектору будет стоить тысячи рабочих мест в городе, где находится крупнейшая в мире алмазная биржа.