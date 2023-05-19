ЕС намерен ограничить торговлю российскими алмазами

«Мы ограничим торговлю российскими алмазами. Российские алмазы не вечны, и мы открыто и откровенно объясним, почему эти санкции необходимы и оправданы», — сказал он.

Сейчас ЕС работает над санкциями, которые усложнят обход уже действующих ограничений, добавил Мишель.

На саммите страны G7 намерены обсудить, как отслеживать торговлю российскими алмазами — введение санкций против нее планируется на «более позднем этапе», передает Reuters со ссылкой на представителя ЕС. Как отмечает агентство, резко против этих санкций выступает Бельгия, опасающаяся последствий для Алмазного центра Антверпена. Ограничения, подсчитали в центре, лишат его около 30% бизнеса.

На саммите также ожидается, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит о запрете на поставки российских алмазов, что «заморозит» алмазный рынок на $4 млрд, пишет Sky News. Ограничения коснутся и поставок меди, алюминия и никеля российского происхождения. Кроме того, в санкционный пакет войдут 86 физлиц и компаний из российского ВПК.

В конце марта 2022 г. власти Великобритании ввели санкции в отношении «Алросы», которая поставляет около трети необработанных алмазов в мире. В апреле того же года санкции против компании ввели США, Канада и Австралия. ЕС в марте ввел запрет на ввоз предметов роскоши, включающих драгоценные камни. После введения санкций от закупок российских бриллиантов отказались швейцарская группа Richemont (владеет брендами Cartier, Van Cleef & Arpels, Piaget и Jaeger-LeCoultre) и принадлежащая LVMH американская Tiffany & Co.

В сентябре прошлого года Bloomberg писал, что глобальный рынок драгоценных камней разделился на два лагеря из-за санкций против «Алросы»: группа покупателей из Индии и Бельгии тайно скупает большие объемы добытых в России алмазов на выгодных условиях, в то время как многие западные компании пытаются отказаться от российской продукции.