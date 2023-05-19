Экономист высказался о будущем цен на бензин

«Вероятна ситуация, когда биржевые цены никак не скажутся на рознице. Первая причина состоит в том, что между ростом крупнооптовой цены, мелокооптовой и взятием на реализацию розничным продавцом существует значительный временной лаг. Трансляция цен не происходит сразу же. Вполне возможно, что рост закончится до того, как цены должны обновиться, и мы увидим стабилизацию. Это возможно, когда закончатся ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), ускоренная закупка и рост спроса», — сказал Баженов.

Кроме того, ряд АЗС, по его словам, имел возможность сделать запасы, арендуя определенные мощности НПЗ. Благодаря этому сейчас у них появляется возможность не транслировать рост биржевых цен на потребителя.

В любом случае, текущая разница между розницей и крупным оптом не является критичной. Многое будет зависеть от того, когда прекратится рост и на каких уровнях зафиксируется. Если бензин и подорожает, то в пределах установленной инфляции.