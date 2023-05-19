Британия запретит импорт российских алмазов и никеля

Премьер Великобритании Риши Сунак в рамках нового пакета санкций против России объявит о запрете поставок российских алмазов в Соединенное Королевство, сообщает Sky News. В марте 2022 года Лондон ввел ограничения против крупнейшей российской алмазодобывающей компании АЛРОСА.

Новые ограничения предусматривают замораживание экспортного рынка алмазов на сумму $4 млрд. Санкции также распространятся на импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения. Кроме того, в черный список попадут 86 человек и компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом.

По словам Сунака, ограничения, которые вводят Британия и другие страны, «оказывают явное и прогрессивное влияние на снижение уровня военных усилий [президента Владимира] Путина».

Как заявили в канцелярии премьера, Лондон ожидает, что все партнеры Великобритании по G7 объявят о собственных ограничениях против России в ближайшие дни. Сунак сейчас находится в Хиросиме на саммите «Семерки». Bloomberg со ссылкой на проект заявления G7 пишет, что другие страны-члены объединения не введут полный запрет на импорт алмазов, а будут работать вместе, чтобы «ограничить торговлю и использование добытых, обработанных или произведенных в России» минералов, и «координировать будущие меры, в том числе с помощью технологий отслеживания».

Вашингтон ранее уже вводил меры против российской алмазодобывающей отрасли, АЛРОСА с весны находится под блокирующими санкциями. Однако, как отмечает Telegraph, призыв Британии ввести запрет на ввоз российских алмазов могут поддержать не все западные союзники Лондона: ранее против выступала Бельгия, поэтому ЕС не включал эту меру в предыдущие пакеты санкций.

В феврале Bloomberg сообщил, что G7 и ЕС обсуждали возможность отслеживания экспортированных из России алмазов. В начале мая FT написала, что страны G7 поддержали планы Вашингтона создать такой механизм. В Госдепартаменте США допустили, что введут требование к импортерам о подтверждении нероссийского происхождения алмазов. Представители ведомства и Еврокомиссии обсуждали этот вопрос с алмазным бизнесом.