Банки начали ужесточать условия снятия наличных через банкоматы

Некоторые российские банки постепенно ухудшают условия снятия наличных денег через банкоматы, сообщает Frank RG.

Например, Промсвязьбанк с начала года повысил комиссию за снятие от суммы превышения лимита (составляет до 150 тыс. руб. в сутки и до 300 тыс. руб. в месяц) с 2 до 2,99%. В пресс-службе банка сообщили, что в ближайшее время условия меняться не будут.

С мая ограничения ввел Газпромбанк: бесплатно можно снять в банкомате до 1 млн руб., а за снятие наличных выше лимита нужно заплатить комиссию в размере от 1 до 10% от суммы превышения. По словам представителя финансовой организации, банк хотел компенсировать расходы на фоне увеличения количества операций снятия денег за рубежом. В ГПБ считают, что в этом решении есть положительные стороны: клиенты могут снять с карты сумму, превышающую лимит; также банк разрешил снимать наличные без комиссии в любом банкомате на территории России в рамках лимита своего тарифного плана.

Эксперты Frank RG связывают решение банков ужесточить условия снятия наличных с желанием стимулировать клиентов чаще использовать безналичные платежи.

Некоторые банки, например «Хоум Кредит», в конце прошлого года отменили комиссию 10% за снятие более 600 тыс. руб. в месяц, а Почта Банк увеличил бесплатный лимит на снятие наличных до 300 тыс. руб. В Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, Райффайзенбанке, Россельхозбанке и ряде других по-прежнему можно снять деньги без комиссии. ЮниКредит Банк, Московский кредитный банк и РСХБ не ввели допустимый лимит на снятие.