Три российских банка намерены открыть филиалы на Кубе

ГАВАНА, 18 мая. /ТАСС/. Несколько российских банков заинтересованы в открытии филиалов на Кубе, три из них уже подали соответствующие заявки в ЦБ республики. Об этом в среду ТАСС заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, глава совета «Россия — Куба» Борис Титов.

«Кубинская сторона подтвердила свою заинтересованность в том, чтобы были зарегистрированы филиалы российских банков. В Центральном банке Кубы уже есть три заявки от российских банков», — сказал он.

Глава совета «Россия — Куба» отметил, что также рассматривается возможность создания совместных российско-кубинских банков для финансирования среднего и малого бизнеса на острове. «Мы думаем, что надо открывать совместные полномасштабные банки. Сегодня число предпринимателей на Кубе растет, и им нужен свой профессиональный банк, который может поддерживать именно предпринимательский проект, финансировать малый и средний бизнес. Для этого мы тоже привезли свои предложения, представили Центральному банку [Кубы] и надеемся на скорое продвижение», — добавил Титов.