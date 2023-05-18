Нефтегазовые доходы бюджета оказались меньше ожиданий

Поступление нефтегазовых доходов отклонилось от плана, заявил министр финансов Антон Силуанов на совещании у президента. По его словам, пока что бюджет от продажи нефти и газа получает меньше ожиданий. «Доходы, не связанные с нефтегазовыми, растут в плановом порядке. Мы ожидаем, что может быть даже небольшой плюс по ненефтегазовым доходам по итогам года. Но проблемы — с нефтегазовыми доходами. Пока мы видим, что они с учетом конъюнктуры, с учетом дисконтов отстают от плана», — пояснил министр.

Общая сумма ожидаемых в 2023 г. нефтегазовых доходов — 8,9 трлн руб., из них так называемые базовые — 8 трлн руб. Это значение устанавливается законом и влияет на величину расходов бюджета — даже если фактически в казну поступит меньше 8 трлн, на траты бюджета это в любом случае не повлияет. Остальные чуть более 900 млрд руб. — дополнительные нефтегазовые доходы, которые могут быть использованы для пополнения Фонд национального благосостояния по бюджетному правилу.

За январь-апрель Минфин получил почти 2,3 трлн руб. нефтегазовых доходов, что в два раза меньше, чем за аналогичный период 2022 г., сообщало ведомство. Общая сумма недополученных относительно базового уровня доходов за первые четыре месяца превысила 400 млрд руб., следует из данных Минфина.

Сильнее всего обрушились поступления от экспортных пошлин за продажу газа. Сумма этого вида доходов составила 172 млрд руб. — в 4,5 раза меньше, чем в январе-апреле 2022 г. Тогда бюджет получил 760 млрд руб. доходов от пошлины за экспорт газа. Больше всего в январе-апреле 2023 г. в бюджет поступило в виде НДПИ на добычу нефти — 1,7 трлн руб. Поступления от газовой отрасли почти в 7 раз ниже — 253 млрд руб. В 2022 г. разница была еще больше — 3,4 трлн руб. у нефтяников и 400 млрд руб. у газовиков.

Значительно изменились и компенсации нефтяникам по демпферу. За первые 4 месяца им возместили 360 млрд руб. из бюджета. Годом ранее сумма была более чем в два раза выше — 800 млрд.

Федеральный бюджет в январе-апреле, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 3,4 трлн руб. За последний месяц этот показатель вырос на 1 трлн руб. с 2,4 трлн по итогам I квартала. В целом на год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн руб. Таким образом, по итогам четырех месяцев он опережает прогноз на весь год.

Почему упали доходы.

Основные причины снижения нефтегазовых доходов бюджета — падение объемов экспорта газа и цен на него, отметил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. «Даже не смотря на пересмотр демпфера и санкционные ограничения, нефтянка держится более-менее в пределах плановых показателей за счет того, что компании сумели перестроить поставки под новые реалии. По газу ситуация менее радужная», — говорит Суверов.

По его мнению, в ближайшие месяцы ситуация с нефтегазовыми доходами бюджета будет улучшаться, но опять-таки благодаря нефтяному сектору: из-за снижения дисконта в цене Urals к Brent и девальвации рубля нефтегазовые доходы относительно текущих уровней вырастут, считает Суверов. Выплаты по демпферу, по оценке аналитика, могут сократиться после внесения корректировок в Налоговый кодекс (Минфин предлагает снизить выплаты по топливному демпферу в 2 раза в течение года — с июля 2023 г. по июль 2024 г. — «Ведомости»). Но существенным фактором неопределенности, по его словам, будет цена на нефть.

Нефтегазовые доходы составляют всего 25,5% от плана на год. Это существенное сокращение на фоне низких цен на нефть и снижения физического объема добычи и экспорта нефти и газа, согласился старший экономист Инвестиционного Банка «Синара» Сергей Коныгин. При этом экспорт газа в рублях упал намного значительнее нефти, признал он.

«Газпром» в 2023 г. пока не раскрывал операционные показатели и среднюю экспортную цену на газ. Спотовые цены на газ в Европе при этом снижаются со второго полугодия 2022 г. 17 мая июньские фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах торговались на уровне $360 за 1000 куб. м, что вдвое ниже чем в мае прошлого года, свидетельствуют данные биржи ICE.

Экспорт газа из России резко снизился весной-летом 2022 г. Согласно расчетам «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), в конце апреля этого года поставки российского газа в Европу упали до 75,5 млн куб. м в сутки против 270 млн куб. м в тот же период 2022 г.

По данным Минфина, средняя цена на российскую нефть Urals в январе-апреле 2023 г. составила $51,05/барр., что на 40% ниже, чем в январе-апреле 2022 г. ($84,68/барр). В апреле цена составила $58,63/барр., что на 17% меньше, чем в апреле 2022 г. Экспорт нефти при этом существенно не снижается. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в апреле 2023 г. экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ составил 8,3 млн барр./сутки, что стало самым высоким показателем с начала СВО на Украине в конце февраля 2022 г. Экспорт сырой нефти снизился на 200 000 барр./сутки по сравнению с апрелем 2022 г. до 5,2 млн барр./сутки, экспорт нефтепродуктов увеличился на 500 000 барр./сутки в годовом выражении.

Отставание нефтегазовых доходов от плана стало следствием слабой конъюнктуры мирового рынка нефти и дисконтов Urals относительно Brent, констатировал аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По факту, по итогам четырех месяцев сокращение бюджетных поступлений уже превышает прогноз на весь этот год, отметил он. Правительство при этом может начать разрабатывать новые способы пополнения бюджета, которые могут снизить прибыли компаний, не исключает он.

Например, напоминает аналитик, сейчас рассматривается возможность сокращения демпферной субсидии для нефтяников. Если это решение будет одобрено, нефтяные компании будут больше платить в бюджет, чем получать возмещение. На экономику российской нефтепереработки существенное влияние могут оказать новые инициативы Минфина России по двукратному снижению уровня топливного демпфера в период с 1 июля 2023 г. по 30 июня 2024 г., добавил Потавин.

В результате такой корректировки уровня государственной поддержки нефтепереработки выплаты нефтяникам из бюджета по демпферу снизятся на 30 млрд руб. в месяц. В условиях существенного снижения экспортной доходности отрасли это может привести к усилению давления на внутренние цены на нефтепродукты в сторону их повышения уже в III квартале 2023 г.

С учетом среднего курса в 2023 г. на уровне 81,5 ₽ за доллар и средней цены Urals около $60/бар., недобор нефтегазовых доходов бюджета по итогам года будет умеренным (500−800 млрд руб.), отметил главный аналитик ПСБ Денис Попов. Отставание сбора нефтегазовых доходов происходит, в первую очередь, за счет снижения объемов добычи нефти и газа. Негативное влияние ценового фактора (низкие отпускные цены на российское сырье) ограничено реализованным ослаблением рубля (в план бюджета была заложена среднегодовая цена Urals $70/барр.), добавил он. «По нашим оценкам, в конце года стоимость нефти будет на 14% ниже, при этом наш прогноз среднего курса рубля на 19% выше заложенного в бюджет 68,3 ₽/$», — отметил Попов. Во второй половине года ситуация с нефтегазовыми доходами бюджета, по его прогнозу, улучшится, большую часть текущего отставания сборов удастся наверстать.

Доходы бюджета за четыре месяца составили 7,782 трлн руб., что на 22% ниже объема поступлений за тот же период прошлого года, при этом ненефтегазовые доходы выросли год к году на 5% — до 5,5 трлн руб., нефтегазовые продолжили сокращаться — на 52%, до 2,282 трлн руб. При этом Минфин отмечал, что «месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на стабильную траекторию, соответствующую их базовому уровню (8 трлн рублей в год)».

Расходы в январе-апреле сложились на уровне 11,206 трлн руб., превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 26%. По данным министерства, месячная динамика исполнения расходов замедлилась с марта (+3,9% г/г, месяцем ранее она была +4,2% г/г) после ускоренного финансирования в январе-феврале отдельных контрактуемых расходов. Исходя из цифр за январь-март, в апреле расходы составили 3,129 трлн руб. (в марте были на уровне 2,333 трлн руб.).