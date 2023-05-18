16:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Минфин: ставка НДФЛ для уехавших работников останется на уровне 13−15%

Замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что ставка НДФЛ для уехавших за рубеж сотрудников, работающих удаленно как по трудовым договорам, так и по договорам гражданско-правового характера, будет единой и составит 13−15%. Его слова приводятся на сайте Минфина.

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Источник: РИА "Новости"

Этот пункт содержится в обновленной версии законопроекта о поправках в Налоговой кодекс, которые ранее были отозваны из Госдумы, добавил он.

«Вне зависимости от их статуса — российский налоговый резидент, нерезидент — их доходы будут облагаться по ставкам НДФЛ 13/15%, предусмотренным для российских налоговых резидентов. Уточнение видов доходов удаленных сотрудников и применение единой ставки налога существенно упростит механизм администрирования налога для налоговых агентов», — сказал Алексей Сазанов. Новая версия законопроекта подготовлена для внесения в Госдуму.

Сазанов пояснил журналистам, что, согласно действующему законодательству, российским организациям необходимо самим определять ставку налога для удаленных сотрудников «в зависимости от каждой конкретной ситуации». В связи с этим предлагается «унифицировать» эти правила. «Это существенно упростит механизм администрирования для налоговых агентов», — добавил он.

Поправки к Налоговому кодексу были внесены 24 апреля. Они предполагали, что для тех cотрудников, которые потеряли налоговое резидентство, (то есть работают из-за границы более 183 дней в течение 12 месяцев) ставка НДФЛ должна составить 30%. Поправки касались только лиц, работающих по договору ГПХ.

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