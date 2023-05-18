16:40 (мск), источник: Ведомости

Международные резервы России за неделю вновь выросли на $300 млн

На 12 мая международные резервы России составили $599,5 млрд против $599,2 млрд по состоянию на 5 мая, свидетельствуют данные на сайте Банка России. Такой же рост на $300 млн был зафиксирован с 28 апреля по 5 мая.

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Источник: Reuters

«Объем международных резервов по состоянию на 12 мая составил 599,5 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 0,3 млрд долларов США, или на 0,1%, под воздействием положительной переоценки», — следует из сообщения регулятора.

В апреле международные резервы увеличились на 0,3% относительно марта. По состоянию на 1 мая международные резервы РФ составляли $595,787 млрд, тогда как 1 апреля они достигали $593,879 млрд.

Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.

30 ноября 2022 г. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Запад заблокировал 300 млрд евро резервов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных средств связанных с Россией бизнесменов. Тогда же она предложила создать из этих средств инвестиционный фонд, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине. В феврале еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс уточнил, что ЕС заморозил уже 21,5 млрд евро, принадлежащих российским компаниям и гражданам.

В начале января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона рассматривает варианты возвращения доступа к замороженным активам. В Кремле назвали блокировку российских активов воровством.

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