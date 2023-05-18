Инвестор Роджерс спрогнозировал исчезновение МВФ и Всемирного банка

«Насколько я могу судить, они никогда не делают верных оценок. А те, кто всегда ошибаются, в конечном итоге исчезают», — сообщил он на вопрос о будущем МВФ и Всемирного банка.

Роджерс отметил, что если посмотреть на старые годовые доклады МВФ, то можно найти положительные оценки организации в отношении отдельных государств.

«А через пять лет эта страна банкротится», — добавил он.

Кроме того, инвестор также поставил под сомнение будущее ФРС.

«В США было три центральных банка за всю историю. Первые два исчезли, потому что делали слишком много ошибок. А тот, который мы имеем сейчас, тоже часто ошибается, поэтому в конечном итоге канет в небытие», — подчеркнул он.

При этом инвестор указал, что МВФ и Всемирный банк «не уйдут просто так в один момент», поскольку имеют большой вес в мире.

«Банкиры их любят, потому что многие зарабатывают большие деньги на МВФ и Всемирном банке, большое количество бюрократов замечательно устроились, получают большие деньги», — объяснил Роджерс.

Он отметил, что для исчезновения этих структур понадобится время, но это обязательно случится из-за их ошибок.