«Гознак» начинает продажу золотых слитков физлицам

Я отношусь к этой инициативе как к одной из инициатив со стороны регулятора в части изъятия избыточной ликвидности у населения. Если до специальной военной операции люди активно вкладывали в фондовый рынок, сейчас в результате объективных причин доверие к этому инструменту подорвано. При отсутствии широкой палитры инвестиционных инструментов государство пытается найти варианты избежать попадания всех этих накоплений, которые раньше были в долларах, в финансовых инструментах, в текущие расходы, чтобы не разгонять инфляцию, чтобы люди вместо покупки про запас гречки, телевизора или автомобиля инвестировали в какие-то инструменты сбережения, при этом надежные. Мне кажется, что это именно в части борьбы с разгоном инфляции. Я считаю, что это очень правильно, потому что инвестиционных идей на рынке для широкого спектра людей особо нет. Люди поэтому продолжают покупать наличный доллар — они не видят каких-то стабильных прогнозируемых альтернатив. Это либо недвижимость, либо доллары.