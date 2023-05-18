«Гознак» начинает продажу золотых слитков физлицам
Как относиться к инициативе компании? И можно ли в нынешней ситуации утверждать, что инвестиции в золото позволяют сохранить сбережения?
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Как относиться к инициативе компании? И можно ли в нынешней ситуации утверждать, что инвестиции в золото позволяют сохранить сбережения?
«Гознак» объявил о продаже золотых слитков весом 10 и 20 грамм. Вскоре появятся слитки золота и по 50 грамм, заявили в пресс-службе компании.
В своем сообщении «Гознак» напомнил о вступившем в силу законе, который позволяет приобретать золотые слитки без НДС напрямую у аффинажных организаций.
Это сопоставимо со средними ценами банков: Business FM посмотрела цены у нескольких случайных кредитных организаций — 10 грамм золота у них стоит 55,5 тысячи рублей, 20 грамм — 108 тысяч рублей.
Почему «Гознак» решил продавать свои слитки? Мнение независимого финансового эксперта и инвестора Максима Ульянова:
Я отношусь к этой инициативе как к одной из инициатив со стороны регулятора в части изъятия избыточной ликвидности у населения. Если до специальной военной операции люди активно вкладывали в фондовый рынок, сейчас в результате объективных причин доверие к этому инструменту подорвано. При отсутствии широкой палитры инвестиционных инструментов государство пытается найти варианты избежать попадания всех этих накоплений, которые раньше были в долларах, в финансовых инструментах, в текущие расходы, чтобы не разгонять инфляцию, чтобы люди вместо покупки про запас гречки, телевизора или автомобиля инвестировали в какие-то инструменты сбережения, при этом надежные. Мне кажется, что это именно в части борьбы с разгоном инфляции. Я считаю, что это очень правильно, потому что инвестиционных идей на рынке для широкого спектра людей особо нет. Люди поэтому продолжают покупать наличный доллар — они не видят каких-то стабильных прогнозируемых альтернатив. Это либо недвижимость, либо доллары.
Все слитки, приобретенные инвесторами, сразу попадают на хранение Московского монетного двора. Срок хранения неограничен. Если будет желание, слиток всегда можно будет забрать: «Гознак» заявил, что гарантирует обратный выкуп всех золотых мерных слитков.
Стоит ли покупать? Мнение инвестбанкира, автора телеграм-канала «Биткоган» Евгения Когана:
Это, как говорится, вопрос на любителя. Дело в том, что я предпочитаю иметь локацию на золото в виде акций золотопроизводителей, в виде бумажного золота, потому что это ликвидно. Так для меня комфортно. С другой стороны, что такое приобретение золотых слитков? Во многом это ставка на энтропию в мировой финансовой системе, то есть хаос. Это ставка на то, что в мире не будет так спокойно, как сейчас, если можно считать, что в мире спокойно. Если мы ставим на то, что в мире будет все тревожнее и финансовая система будет ломаться, тогда, наверное, правильнее приобретать золотые слитки как инвестиции. Поэтому это вопрос в вашей оценке рисков.
Все слитки, которые будет продавать «Гознак», содержат дополнительные средства защиты от подделки, сообщили в компании. На поверхности изделий и на упаковке есть элементы для защиты от фальсификаций.