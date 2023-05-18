Forbes публикует первый рейтинг богатейших россиян по полученным дивидендам. В этот список мы включили 50 человек с наибольшим дивидендным доходом за 2019−2021 годы. В будущем этот рейтинг станет ежегодным.

Зачем нужен новый проект? В основном рейтинге Forbes оцениваются состояния или капиталы бизнесменов — это, по сути, виртуальная оценка, зависящая от оценки инвесторами перспектив тех или иных активов. Например, основатель стартапа по производству электромобилей Arrival Денис Свердлов сел на модную тему, и компания при выходе на биржу получила оценку почти $14 млрд. Состояние самого Свердлова превысило $10 млрд. Спустя два года он покинул рейтинг миллиардеров Forbes. Компания Arrival по-прежнему приносит гигантские убытки, а стоимость ее акций относительно максимумов упала в 800 раз.

Другое дело — «кеш» или дивиденды. Это реальные деньги, которые компания выплатила своему владельцу. Согласно методике Forbes, оценка дивидендного дохода — это сумма, полученная от распределения дивидендов от основных производственных и сервисных активов участников рейтинга. Важно понять три тезиса. Первый: это минимальная оценка, так как подсчитать доходы от всех активов не представляется возможным (например, часть активов спрятана в офшорах или закрытых паевых фондах). Второй: это валовый, а не «чистый» доход, так как не учтены выплаты налогов и комиссий (их невозможно посчитать из-за различий в налоговых юрисдикциях и т. п. ). Третий: сумма, озвученная в рейтинге, не означает количество денег, полученных бизнесменом «на руки» или на личное потребление. Эти огромные средства остаются на счетах холдингов-акционеров и тут же инвестируются в другие активы — депозиты, облигации или акции.

Новый рейтинг Forbes возглавил владелец металлургического холдинга НЛМК, железнодорожного оператора «Первая грузовая компания» и «Первой портовой компании» Владимир Лисин. За три года эти компании выплатили своему владельцу почти 514 млрд рублей дивидендов. Чтобы понимать масштаб этой суммы: за те же три года, 2019−2021, доходы регионального бюджета Липецкой области, где находится основное предприятие НЛМК, были в два раза меньше — около 251 млрд рублей.

К слову, о разнице в рейтингах по оценке состояний и дивидендов. Андрей Мельниченко, ставший богатейшим россиянином в этом году по версии Forbes с капиталом $25,2 млрд, в новый рейтинг не попал. Производитель минеральных удобрений «Еврохим» и угольная компания СУЭК не платили дивиденды в 2019—2021 годах. Правда, в 2021 году «Еврохим» вернул своему владельцу заем на $850 млн.

Следом за Лисиным идут миллиардеры, чьи основные активы — также предприятия металлургической отрасли: Алексей Мордашов (№ 2, 345,2 млрд рублей), Алишер Усманов (№ 3, 281,4 млрд рублей) и Владимир Потанин (№ 5, 246,1 млрд рублей). Компанию металлургов в топ-5 разбавляет акционер «Лукойла» Вагит Алекперов (№ 4, 262,4 млрд рублей).

Кто еще получил миллиардные дивиденды, если не брать акционеров сырьевых активов? Например, совладельцы фармацевтических предприятий — производителей вакцины «Спутник V» Виктор Харитонин (№ 16) и Егор Кульков (№ 33). По-прежнему очень выгодна торговля алкоголем — в рейтинг попали совладельцы сетей «Красное и Белое» и «Бристоль» Игорь Кесаев (№ 22) и Сергей Студенников (№ 30). Не менее маржинален другой розничный бизнес — магазины «фиксированных цен». Основатели сети Fix Price Сергей Ломакин (№ 38) и Артем Хачатрян (№ 39) получили от компании по почти 23 млрд рублей дивидендов за три года.

Шесть участников нового рейтинга никогда не входили в рейтинг миллиардеров Forbes, например основной акционер группы «Белая дача» Виктор Семенов (№ 41) с дивидендным доходом 20,4 млрд рублей. «Белая дача» занимается выращиванием салатов. Но такие высокие дивиденды обеспечил не профильный бизнес, а доля группы в торговом центре «МЕГА Белая дача». В конце 2020 года нидерландский холдинг Ingka, владелец торговых центров «МЕГА» и сети Ikea, выкупил долю группу «Белая дача» в этом торговом центре. Полученные средства компания Виктора Семенова направила на дивиденды.

Супругам Павлу и Светлане Демидовым (№ 36) принадлежит сельскохозяйственный холдинг «Доминант». Это один из крупнейших производителей сахара в России. В холдинг входят семь сахарных заводов, четыре молочных завода и девять элеваторов. Дивидендный доход семьи Демидовых от основных активов составил 24,6 млрд рублей за три года. На сельском хозяйстве также заработали Вадим Мошкович (№ 40) из «Русагро» и семья Лидии Михайловой (№ 49), контролирующая холдинг «Черкизово».

Еще один близкий к сельскому хозяйству бизнес — рыболовство, а точнее, добыча краба. В рейтинге представители двух основных регионов по ловле краба, Баренцева моря и Дальнего Востока. Геннадий Миргородский (№ 46) и Дмитрий Озерский (№ 47) контролируют Северо-Западный рыбопромышленный консорциум, который ведет добычу краба и донных видов рыб в Баренцевом море. Компания «Курильский универсальный комплекс» (КУК) ловит краба на Дальнем Востоке. Компания де-юре принадлежит Виктории Ледуковой. Однако, по данным СМИ и Следственного комитета России, де-факто владельцем являлся Олег Кан (№ 48), которого прозвали «крабовым королем». Саму Ледукову медиа называют экс-супругой Олега Кана, а генеральным директором КУК работает Родион Кан.

Если основной акционер группы ПИК Сергей Гордеев (№ 21) — постоянный участник рейтинга миллиардеров Forbes, то совладелец другого жилищного застройщика Setl Group, работающего в Санкт-Петербурге, Максим Шубарев в этом рейтинге никогда не был. Но благодаря дивидендам от Setl Group — 15,8 млрд рублей он попал в новый список Forbes (№ 50).