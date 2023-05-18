Банковский сектор вернулся к докризисным финансовым показателям

На 17 мая все крупнейшие системно значимые кредитные организации (СЗКО — топ-13 банков, на которые приходится 77% совокупных активов банковского сектора), за исключением Промсвязьбанка, опубликовали отчетность за первый квартал 2023 года по российским стандартам. Согласно ей, чистая прибыль СЗКО составила за квартал 666,4 млрд руб. Лидером стал Сбербанк с 350,2 млрд руб. за квартал, на втором месте ВТБ — 99,87 млрд руб., на третьем — Газпромбанк (51,67 млрд руб.).

По итогам 2022 года банковский сектор РФ на фоне масштабных санкций получил чистую прибыль 203 млрд руб., при этом убыточными были 2 из 13 СЗКО — ВТБ (756,8 млрд руб.) и Альфа-банк (117 млрд руб.). Остальные банки компенсировали этот результат. По прогнозам ЦБ, озвученным в конце апреля, в 2023 году российские банки получат прибыль «1,9 трлн руб. или даже больше», что сопоставимо с прибылью за рекордный 2021 год (2,4 трлн руб.).

По словам зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова, в первом квартале группа ВТБ получила рекордную чистую прибыль. «Результаты были достигнуты благодаря уверенной динамике основных банковских доходов на фоне нормализации стоимости риска и эффективного управления расходами в сочетании с дополнительными положительными факторами», — отметил он.

Чистые расходы на создание резервов снижаются относительно первого квартала прошлого года, говорится в комментарии к отчетности Альфа-банка.

«Банк продолжает успешно развивать розничный бизнес. В первом квартале 2023 года населению было выдано порядка 67 млрд руб. кредитов, основным драйвером розничного кредитования стало залоговое кредитование, — сообщили в пресс-службе Росбанка.— Корпоративный бизнес банка в первом квартале 2023 года продемонстрировал рост существенно быстрее рынка. В частности, кредитный портфель юридических лиц вырос на 23% с начала года».

По данным ЦБ, за первый квартал 2023 года прирост корпоративного кредитного портфеля (без учета МСП) составил 2,8%, или 1,7 трлн руб., розничный портфель за январь—март вырос на 3,2% (+890 млрд руб.), большая часть пришлась на ипотеку (590 млрд руб.).

«Банки экономят на отчислениях в резервы после их создания в прошлом году. Также идет восстановление рынка ценных бумаг и рост котировок по акциям, по облигациям, как следствие, наблюдается оживление кредитования как розничного, так и корпоративного», — говорит управляющий партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский.

По словам эксперта, ряд крупных банков заработали на еврооблигациях, которые были выпущены нашим государством и которые принадлежали нерезидентам и через участников рынка из дружественных стран были перепроданы российским банкам со значительным дисконтом" (на балансах банков эти бумаги были отражены в РСБУ по полной стоимости).

В то же время к точным прогнозам банкиры пока не готовы. Первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский сообщил «Ъ»: «В целом мы продолжаем работать в достаточно благоприятной среде высокого спроса на кредиты со стороны компаний и потребителей. В то же время видим первые признаки стабилизации спроса и интенсификации конкуренции, что говорит о том, что второе полугодие может принести новые вызовы».

В неофициальной беседе банкиры из топ-5 отмечают, что восстановление экономики и кредитования в отсутствие шоков идет быстрее ожиданий. Основной риск, подчеркивает один из источников «Ъ», связан с возможным новым этапом мобилизации.