Россияне назвали три вещи, на которых стали реже экономить

Как отметил Фомин, несмотря на рост потребительского оптимизма, россияне продолжают экономить. В четвертом квартале прошлого года на покупке новой одежды экономили 71% россиян, а в этом — 67%. На еде навынос экономят 48% человек (52% в четвертом квартале 2022 года).

Число экономящих на отпуске за этот период сократилось незначительно, с 48 до 46%. [ РБК ] Путин заявил о «скромном» росте реальных доходов россиян. При этом среди россиян повысилось желание экономить на питании и развлечениях вне дома (61 и 65% в этом году, в прошлом — 59 и 64% соответственно). Также граждане стали чаще экономить на оплате газа и электричества (их число выросло с 32 до 35%).

В марте NielsenIQ сообщило о сокращении в натуральном выражении на 7,8% в прошлом году продаж детского питания и товаров гигиены. Как рассказал РБК зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, падение объемов продаж детского питания и товаров детской гигиены в 2022 году объясняется стремлением потребителей экономить из-за снижения реальных доходов и изменения цен.