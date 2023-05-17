Почему в России опять дорожает автомобильное топливо

Показательно, что к середине мая биржевые цены на бензин в России обогнали биржевые цены в США. В Америке тонна бензина стоит сейчас около 53 тыс. рублей. Но здесь стоит учитывать особенности американской биржевой торговли бензином. Речь идет о стоимости Reformulated Gasoline Blendstock for Oxygen Blending (RBOB), — смеси, при добавлении в которую 10% этанола, она превращается в обычный автомобильный бензин. Кроме того, цены на бензин в США на АЗС всегда выше оптовых, разница составляет от 65 центов до 1,2 долларов к цене за галлон (3,78 литра). В России розничные цены бывают ниже оптовых (как сейчас), поскольку их рост сдерживается государством и ограничен уровнем инфляции.

Причиной роста оптовых цен многие называют увеличение отечественными компаниями экспорта топлива. Но, по мнению эксперта Аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианова, доля бензина в экспорте нефтепродуктов по-прежнему мала и едва ли может воздействовать на внутренние цены.

Главным фактором для роста оптовых цен стало начало «высокого сезона» потребления топлива вкупе со стартом ремонта на ряде отечественных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Косвенно влияет на оптовые цены и ожидаемая корректировка демпферного механизма, по которому нефтяники получают компенсации из бюджета при поставках топлива на внутренний рынок, а не на экспорт. Минфин хочет с начала июля 2023 года по июль 2024 года снизить выплаты в 2 раза, что позволит бюджету экономить порядка 30 млрд рублей в месяц.

Это негативно скажется на финансовых показателях отечественных вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), имеющих подразделения добычи и переработки сырья, а также розничных продаж топлива. По данным аналитического центра ИнфоТЭК, если в апреле 2022 года выплаты по демпферу в адрес нефтяных компаний составляли 450,3 млрд рублей, то в апреле 2023-го они уже сократились до 107,2 млрд рублей. Очередная корректировка демпфера снизит их еще больше.

Позиция Минфина понятна, ведомство хочет максимально снизить расходы бюджета.

При этом уменьшение размера выплат по демпферу автоматически делают экспорт топлива более привлекательным, те есть, опять же разгоняет внутренние оптовые цены.

Но, как отмечает Андрианов, нефтяные компании вряд ли пойдут на существенное увеличение оптовых цен, ибо это чревато как негативной реакцией со стороны госорганов, вплоть до увеличения нормативов биржевых продаж (в России) топлива, так и сокращением его потребления на внутреннем рынке.

По мнению заведующей кафедрой Государственное и муниципальное управление Финансового университета при Правительстве РФ Ольги Паниной, основными факторами, влияющими на оптовые цены топлива, останется рост спроса, наличие достаточного предложения на рынке, объёмы добычи нефти и курсы валют.

В экстренном случае, при сильном росте цен у государства остается еще крайняя мера — ограничение экспорта топлива.

Если сравнивать ожидаемый эффект для бюджета, то экономия на выплатах по демпферу в три и более раз превышает доходы казны от экспортной пошлины на нефтепродукты.

С точки зрения эксперта Института развития технологий ТЭК Кирилла Родионова, на рынок не могут не действовать планы регуляторов сократить выплаты по демпферу, которые в нынешнем году и так снизились более чем вдвое. Поэтому производители нефтепродуктов могут «придерживать» топливо, чтобы добиться роста цен, за счет которых они могли бы отыграть предстоящие потери.

Естественный вопрос, насколько продолжение роста оптовых цен может повлиять на стоимость топлива в рознице?

По словам Андрианова, цены в опте и рознице мало связаны между собой, поскольку цены на АЗС находятся в режиме ручного управления со стороны ФАС. И именно их повышение, в отличие от роста оптовых цен, может вызывать быструю и жесткую реакцию государственных органов. ВИНКи будут стараться не доводить дело до этого, поясняет эксперт.

Но если оптовые цены продолжат повышаться, а маржа независимых автозаправок (не принадлежащим ВИНК) сократится до неприемлемых уровней, то давление на цены в рознице возникнет, считает главный аналитик «Открытие Инвестиции» по нефтегазовому сектору Алексей Кокин. А если независимые АЗС не смогут повышать цены, из-за ограничений ФАС, то их станут поглощать ВИНК. Однако ВИНК тоже имеют определенные лоббистские возможности, так что бесконечно откладывать рост цен в рознице вряд ли удастся, уточняет эксперт.