Мошенницу Холмс обязали вернуть $452 млн инвесторам. В том числе Мёрдоку

Мошенницу Элизабет Холмс обязали выплатить деньги инвесторам ее проекта Theranos, сообщает CNBC. Накануне суд в Калифорнии отклонил ее апелляцию, она пыталась оспорить приговор. Вместе этого окружной судья США Эдвард Давила обязал Холмс выплатить $452 млн в качестве компенсации пострадавшим от инвестирования в ее бизнес по анализу крови.

Крупнейшим бенефициаром стартапа Элизабет Холмс Theranos был медиамагнат и миллиардер Руперт Мёрдок.

Только ему мошенница должна будет вернуть сумму в размере $125 млн.

Помимо него инвестировали в бизнес Холмс американский предприниматель и соучредитель корпорации Oracle Ларри Эллисон, бывший госсекретарь Генри Киссинджер, экс-министр образования США Бетси Девос, министр обороны в администрации Дональда Трампа Джеймс Мэттис, а также мультимиллиардер Карлос Слим и еще десятки человек, которые поверили в стартап и принесли Холмс миллионы долларов.

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Элизабет Холмс создала Theranos в 2003 году, когда ей было всего 19 лет. Она уверяла, что занимается разработкой медицинского аппарата Edison. Тот якобы позволял делать анализы всего по одной капле крови. Идея казалась перспективной, так что в нее вложились, в том числе опытные предприниматели и политики, среди которых даже был бывший президент США Билл Клинтон.

За десять лет работы Холмс удалось привлечь $900 млн инвестиций, это при том, что сама технология держалась в строгом секрете.

Уже в 2015 году Forbes признал Холмс самой молодой в мире self-made женщиной-миллиардером. Журналисты подсчитали, что чистая стоимость ее активов составляет $4,5 млрд.

Проблемы у стартапа и самой Холмс начались после расследования, которое опубликовала газета Wall Street Journal. В серии материалов говорилось, что уникальное устройство, которое якобы создали в Theranos, никогда не работало, а также отмечали недостатки технологий, над которыми работала компания Холмс.

Пациенты, с которыми удалось пообщаться журналистам, рассказывали, что им неправильно диагностировали раковую опухоль.

В 2018 году компания Холмс обанкротилась. Мошеннице и ее бывшему мужу Рамешу Балвани, который был президентом Theranos, предъявили обвинения в мошенничестве с угрозой лишения свободы до 20 лет. В итоге в ноябре 2022 года основательницу стартапа Theranos Элизабет Холмс признали виновной в мошенничестве и приговорили к 11 годам заключения. При этом американский Минюст требовал назначить Холмс 15 лет тюрьмы и $800 млн штрафа.

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