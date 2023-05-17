МКБ заработал свыше 13 млрд руб. за первый квартал 2023 года
По итогам первого квартала 2023 года Московский кредитный банк (МКБ) заработал 13,38 млрд руб. чистой прибыли, свидетельствует опубликованный отчет по РСБУ. Финансовый результат превысил показатели 2022 года, когда банк получил всего 8,7 млрд руб. прибыли, упавшей в 3,3 раза: в 2021 году банк заработал свыше 29 млрд руб. прибыли. На начало текущего года клиентская база МКБ составляла более 880 тыс. розничных и 50 тыс. корпоративных клиентов, свидетельствует информация на сайте банка. МКБ был седьмым по размеру активов на начало 2022 года.