07:24 (мск), источник: ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 80,62 рубля

Курс евро поднялся до 87,79 рубля.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 22,25 копейки и составил 80,62 рубля.

Курс евро вырос на 27,25 копейки, до 87,79 рубля.

В свою очередь курс юаня вырос на две копейки и составил 11,51 рубля.

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