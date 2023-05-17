Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 80,62 рубля
Курс евро поднялся до 87,79 рубля.
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Курс евро поднялся до 87,79 рубля.
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 22,25 копейки и составил 80,62 рубля.
Курс евро вырос на 27,25 копейки, до 87,79 рубля.
В свою очередь курс юаня вырос на две копейки и составил 11,51 рубля.