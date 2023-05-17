Курс доллара на бирже превысил 81 рубль впервые с конца апреля

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 81 рубля впервые после 28 апреля, следует из данных площадки. По состоянию на 15:40 мск доллар на пике за день стоил 81,06 рубля. Это на 66 копеек (0,83%) больше, чем было на закрытии торгов 16 мая. Затем стоимость валюты немного снизилась, и к 15:40 мск она торговалась по 80,71 рубля — тоже максимум почти за три недели.

Евро в ходе торгов подорожал до 87,96 рубля на пике — максимум после 4 мая и на 44 копейки (0,5%) больше, чем на закрытии торгов 16 мая. К 15:40 рост мск тоже немного замедлился — до 87,47 рубля.

Индекс Мосбиржи снижался по состоянию на 15:40 на 0,05%, до 2632 пунктов, индекс РТС — на 0,12%, до 1029 пунктов.

В начале торгов на курсе рубля сказывался негативный внешний фон из-за снижения цен на нефть, однако после старта основной сессии нефтяные котировки восстановились, отметил эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин.

Но для устойчивого укрепления российской валюты нужна более дорогая нефть, а также некоторое время, чтобы улучшение конъюнктуры рынка увеличило приток иностранной валюты на внутренний рынок, написал Бабин.

Пока рубль находится под давлением обратного эффекта, вызванного снижением котировок на нефть, которое началось в середине апреля, указал эксперт.

Давление на позиции рубля оказывает снижение активности сделок по купле-продаже валюты экспортерами, которая прослеживалась в начале мая, написали аналитики Промсвязьбанка в Telegram-канале.

Они предположили, что стоимость доллара может вернуться к локальным пикам в 81−82 рубля, но последующее ослабление рубля пока выглядит ограниченным на фоне приближения налоговых выплат экспортерами.

Дефицит бюджета России по итогам апреля превысил план на 2023 год: за первые четыре месяца года он составил 3,4 трлн рублей — это почти на 850 млрд больше, чем власти запланировали на весь год. Минфин ожидал, что дефицит в 2023 году составит 2,925 трлн рублей (около 2% ВВП). Для покрытия дефицита власти, согласно бюджетному правилу, используют средства Фонда национального благосостояния. Доходы бюджета снизились за год на 22% — министерство связало это с сокращением выручки от продажи нефти и газа.