Курс доллара на бирже превысил 81 рубль впервые с конца апреля

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 81 рубля впервые после 28 апреля, следует из данных площадки. По состоянию на 15:40 мск доллар на пике за день стоил 81,06 рубля. Это на 66 копеек (0,83%) больше, чем было на закрытии торгов 16 мая. Затем стоимость валюты немного снизилась, и к 15:40 мск она торговалась по 80,71 рубля — тоже максимум почти за три недели.
Евро в ходе торгов подорожал до 87,96 рубля на пике — максимум после 4 мая и на 44 копейки (0,5%) больше, чем на закрытии торгов 16 мая. К 15:40 рост мск тоже немного замедлился — до 87,47 рубля.
Индекс Мосбиржи снижался по состоянию на 15:40 на 0,05%, до 2632 пунктов, индекс РТС — на 0,12%, до 1029 пунктов.
В начале торгов на курсе рубля сказывался негативный внешний фон из-за снижения цен на нефть, однако после старта основной сессии нефтяные котировки восстановились, отметил эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин.
Пока рубль находится под давлением обратного эффекта, вызванного снижением котировок на нефть, которое началось в середине апреля, указал эксперт.
Давление на позиции рубля оказывает снижение активности сделок по купле-продаже валюты экспортерами, которая прослеживалась в начале мая, написали аналитики Промсвязьбанка в Telegram-канале.
Они предположили, что стоимость доллара может вернуться к локальным пикам в 81−82 рубля, но последующее ослабление рубля пока выглядит ограниченным на фоне приближения налоговых выплат экспортерами.
Дефицит бюджета России по итогам апреля превысил план на 2023 год: за первые четыре месяца года он составил 3,4 трлн рублей — это почти на 850 млрд больше, чем власти запланировали на весь год. Минфин ожидал, что дефицит в 2023 году составит 2,925 трлн рублей (около 2% ВВП). Для покрытия дефицита власти, согласно бюджетному правилу, используют средства Фонда национального благосостояния. Доходы бюджета снизились за год на 22% — министерство связало это с сокращением выручки от продажи нефти и газа.