Как перевести деньги самому себе из одного банка в другой без комиссии?

Банки предлагают своим клиентам четыре способа сделать безналичный перевод самому себе. Это переводы с карты на карту, по реквизитам, через систему быстрых платежей (СБП) и так называемое «стягивание», когда вы зачисляете деньги с карты одного банка на карту другого банка, не заходя в приложение первого банка. Так обычно поступают люди, которым удобно пользоваться каким-то определенным банком, а зарплата им приходит в другой.

«Если не брать СБП, то остальные три способа перевести деньги самому себе из одного банка в другой могут быть как платными, так и бесплатными, потому что каждый банк определяет условия оказания услуг самостоятельно, — предупреждает финансовый аналитик Михаил Хромов. — Когда у банка есть удобное информативное приложение, размер комиссии узнать легко, но так бывает не всегда. Если условия перевода непонятны, совет может быть только один — изучите условия вашего тарифа и пакета подключенных услуг самостоятельно, либо обратитесь в службу поддержки клиентов».

Гарантировано бесплатно самому себе можно перевести деньги только по СБП, потому что правила работы этой системы определяет Центробанк, а не отдельные банки. Лимит на бесплатные переводы в месяц составляет 100 тысяч рублей, не считая оплаты товаров и услуг. Свыше лимита комиссия за перевод составит 0,5% от суммы, но не более 1,5 тысячи рублей. Однако некоторые банки установили разовые и суточные лимиты на переводы по СБП в 50 тысяч рублей.