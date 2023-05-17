18:28 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Инвесторам посоветовали не гнаться за сверхприбылью

Среди нескольких миллионов частных инвесторов, совершающих сделки каждый месяц на Московской бирже, находятся самые отчаянные, преследующие цель разбогатеть всего за пару дней. ЦБ РФ борется с ценовыми манипуляциями на рынке, а эксперты советует инвесторам не поддаваться на уловки рыночных мошенников.

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Источник: AP 2022

Около 140 тыс. человек участвовали в январе-марте в торгах акциями второго и третьего эшелонов, подверженных «ценовым разгонам», сообщил РБК директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях в кулуарах конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2023».

Но ЦБ РФ отмечает снижение колебаний цен среди таких спекулятивных акций. «Во-первых, компании сейчас в преддверии ежегодных собраний акционеров начали публиковать больше информации, что привело к смещению интереса в сторону более ликвидных бумаг», — пояснил Лях. Во-вторых ЦБ РФ, ввел регуляторные требований для маркетмейкеров, которые поддерживают ликвидность акций по соглашению с компанией.

«Если говорить простыми словами, то так называемый “разгон” — это ни что иное, как искусственное нагнетание ажиотажа вокруг ценной бумаги совершенно добросовестного, но сравнительно не очень крупного эмитента, — пояснил генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов. — Не секрет, что есть определенная категория частных инвесторов, которые верят в возможность чудесного появления на рынке ценных бумаг идеальных эмитентов, которые выходят на рынок инвестиций с 100% безрисковым и маржинальным бизнес-проектом — либо обладают неким высокоценным инсайдом, который обусловит скорый и взрывной рост компании и соответственно, инвестиционный и спекулятивный доход инвесторам. Как правило, это акции компаний не первого эшелона.

Именно на этой вере и играют авторы “разгонных” схем: они скупают ценные бумаги по нижней границе диапазона стоимости и начинают отслеживать динамику цен. Как только они видят рост — пользуются моментом и вбрасывают в информационное поле сообщения, которые создают у потенциальных инвесторов ощущение, что это закономерное развитие событий и дальше будет лучше и лучше — “Вот оно, началось”.

В ход идет все: статистика, псевдоаналитика, откровенная подтасовка фактов или некорректная их интерпретация. Параллельно с этим авторы схем буквально координируют инвесторов в частных телеграм-каналах, призывая их действовать сообща, чтобы «двинуть» цену.

«По сути, это очень близко к манипулированию рынком (о чем, собственно, предупреждает Банк России), — считает Каганов. — Потому что после того, как автор схемы, достигнув целевого пика, сбрасывает бумаги, он прекращает и информационную накачку. Бумаги начинают падать в цене, и инвесторы терпят убытки. Больше всего те, кто дольше всех не верит, что рост больше не вернется. В любом случае, такая практика не может считаться добросовестной. И регулятору предстоит выработать позицию и методику работы по борьбе с такими схемами».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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