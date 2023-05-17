Инвесторам посоветовали не гнаться за сверхприбылью

Около 140 тыс. человек участвовали в январе-марте в торгах акциями второго и третьего эшелонов, подверженных «ценовым разгонам», сообщил РБК директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях в кулуарах конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2023».

Но ЦБ РФ отмечает снижение колебаний цен среди таких спекулятивных акций. «Во-первых, компании сейчас в преддверии ежегодных собраний акционеров начали публиковать больше информации, что привело к смещению интереса в сторону более ликвидных бумаг», — пояснил Лях. Во-вторых ЦБ РФ, ввел регуляторные требований для маркетмейкеров, которые поддерживают ликвидность акций по соглашению с компанией.

«Если говорить простыми словами, то так называемый “разгон” — это ни что иное, как искусственное нагнетание ажиотажа вокруг ценной бумаги совершенно добросовестного, но сравнительно не очень крупного эмитента, — пояснил генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов. — Не секрет, что есть определенная категория частных инвесторов, которые верят в возможность чудесного появления на рынке ценных бумаг идеальных эмитентов, которые выходят на рынок инвестиций с 100% безрисковым и маржинальным бизнес-проектом — либо обладают неким высокоценным инсайдом, который обусловит скорый и взрывной рост компании и соответственно, инвестиционный и спекулятивный доход инвесторам. Как правило, это акции компаний не первого эшелона.

Именно на этой вере и играют авторы “разгонных” схем: они скупают ценные бумаги по нижней границе диапазона стоимости и начинают отслеживать динамику цен. Как только они видят рост — пользуются моментом и вбрасывают в информационное поле сообщения, которые создают у потенциальных инвесторов ощущение, что это закономерное развитие событий и дальше будет лучше и лучше — “Вот оно, началось”.

В ход идет все: статистика, псевдоаналитика, откровенная подтасовка фактов или некорректная их интерпретация. Параллельно с этим авторы схем буквально координируют инвесторов в частных телеграм-каналах, призывая их действовать сообща, чтобы «двинуть» цену.

«По сути, это очень близко к манипулированию рынком (о чем, собственно, предупреждает Банк России), — считает Каганов. — Потому что после того, как автор схемы, достигнув целевого пика, сбрасывает бумаги, он прекращает и информационную накачку. Бумаги начинают падать в цене, и инвесторы терпят убытки. Больше всего те, кто дольше всех не верит, что рост больше не вернется. В любом случае, такая практика не может считаться добросовестной. И регулятору предстоит выработать позицию и методику работы по борьбе с такими схемами».