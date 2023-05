Инвестиции с восточным акцентом

Евразийский банк развития рассчитывает на привлечение азиатских институтов развития в крупные региональные проекты, которые не могут быть реализованы отдельными национальными инвесторами, — предложение ЕАБР прозвучало на инвестиционном форуме, приуроченном к ежегодному собранию представителей стран—участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (Association of Development Financial Institutions of Asia and Pacific). Всего в нее входит 91 финансовый институт из 40 стран Азии и Океании, в том числе такие крупные, как Азиатский банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. ЕАБР стал членом совета директоров организации в июне 2022 года. Напомним, в конце прошлого года совет Евразийского банка развития утвердил снижение доли РФ в капитале с 66% до 44,8% — сейчас контрольного пакета нет ни у одной из стран.