Гознак объявил о начале продажи золотых слитков физическим лицам

«Теперь инвесторам доступна возможность покупать, продавать, а также оставлять на хранение приобретенные у Гознака мерные слитки из золота наряду с инвестиционными монетами. Сделать это можно как непосредственно в торговом салоне Московского монетного двора, так и с помощью мобильного сервиса “Гознак. Инвестиции”», — говорится в сообщении.

Гознак выйдет на рынок с мерными слитками 10 и 20 г, а позже к ассортименту добавит мерные слитки 50 г. В представительстве также отметили, что изготовленные слитки на Гознаке имеют «особенность, которая делает их более защищенными и более ликвидными одновременно».

Закон о возможности физлицам приобретать золотые слитки вступил в силу в апреле.

Их можно приобретать без налога на добавленную стоимость (НДС) напрямую у аффинажных организаций и Гознака.

В прошлом году власти ввели послабления для приобретения физического золота — в марте 2022 г. от уплаты НДС были освобождены частные инвесторы, а летом от НДФЛ при покупке драгметалла были освобождены и физлица.

После введения таких мер за прошлый год был отмечен рост приобретения физического золота. Тогда пять из 13 системно значимых банков (Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф банк» и др.) отчитались о продаже порядка 57 т драгметаллов. Эта сумма превысила прогнозы замминистра финансов Алексея Моисеева, который давал оценку в около 40−50 т (вместо 6 т в 2021 г.).