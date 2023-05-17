Эксперты поспорили об ответственности блогеров за недоплату налогов

Эксперты на круглом столе в Москве обсудили тему, является ли искусственное дробление бизнеса налоговым преступлением, ставшую актуальной на фоне серии уголовных дел, возбужденных по факту неуплаты налогов блогерами. Трансляцию круглого стола на тему «Блоги, налоги и дробление бизнеса», проводившегося 16 мая аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова, слушал корреспондент РБК.

Мнение юриста в защиту блогеров

Дробление бизнеса само по себе не является преступлением, высказал мнение руководитель аналитической службы «Пепеляев групп» Вадим Зарипов. Он уточнил, что главные критерии, определяющие искусственное дробление бизнеса, — отсутствие бизнес-логики в такой структуре и отсутствие достаточной самостоятельности участников схемы в операционной деятельности.

Вместе с тем в судебной практике на уровне районных судов по всей России сложился подход, что искусственное дробление бизнеса — это преступление, отметил юрист. Он также сослался на письмо Федеральной налоговой службы (ФНС) от 2017 года с рекомендациями по применению ст. 54.1 Налогового кодекса («Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов»): в нем отмечается, что запрещено уменьшение налогов путем искажения сведений о фактах хозяйственной деятельности.

Схемы с дроблением бизнеса, направленные на неправомерное применение налоговых спецрежимов, являются характерными примерами такого искажения, следует из письма.

Зарипов напомнил, что закон устанавливает ответственность за уклонение от налогов двумя способами: непредставление декларации и представление декларации с заведомо ложными сведениями. По его словам, уклонение от уплаты налогов иным способом не предусмотрено, что подтверждал Конституционный суд в 2003 году. «Если мы говорим про дробление, то мы понимаем, что декларации подавались по единому налогу при упрощенной системе налогообложения», — сказал Зарипов. Таким образом, по мнению юриста, можно говорить о том, что декларации поданы, информация в них соответствует тем требованиям, которые предъявляются к упрощенной системе налогообложения, и в этом смысле они достоверны.

«Можно говорить, что представлена не та декларация, но ответственности за уклонение путем предоставления не той декларации все-таки закон не предусматривает. И уголовное законодательство не подлежит расширительному толкованию», — заметил он.

Сталкивались ли вы с инвестиционными мошенниками? 3 вопроса

Инвестируете ли вы личные сбережения в акции, облигации или другие финансовые инструменты? Да

Нет

Далее

Зарипов полагает, что в случае с дроблением бизнеса блогерами речь идет не о преступлении, а об обходе закона, что является одним из видов злоупотреблений. В случае со злоупотреблением необходимо взыскать недоимку и пени с налогоплательщика. «Не всякий обман является преступлением», — подчеркнул он, добавив, что уклонение блогеров от налогов подобным образом не несет общественной опасности.

По мнению юриста, преследование блогеров, которое происходит сейчас, — это «кампанейщина». Он выразил уверенность, что налоговые органы давно знали об использовании таких схем, но «сидели в засаде и копили недоимки, когда набежит побольше».

Борьба с дроблением бизнеса стала настолько важным феноменом экономической жизни, что для нее пора прописывать спецправила, заявлял Борис Титов в конце апреля, когда по обвинению в неуплате 918 млн руб. налогов с доходов, полученных в интернете, была задержана блогер Елена Блиновская.

Против кого завели уголовные дела

Ранее Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел об уклонении от налогов в отношении известных российских блогеров. Валерии Чекалиной, которая ведет блог под псевдонимом Лерчек, вменяется неуплата более 311 млн руб. налогов, Александре Митрошиной — 120 млн руб. Самую большую сумму, по версии правоохранительных органов, скрыла от государства автор «Марафона желаний» Елена Блиновская — ее обвиняют в недоплате налогов на сумму 918 млн руб.

Читайте также Мужу Блиновской предъявили обвинение в соучастии в уклонении от налогов

В отношении Чекалиной и ее супруга суд вынес запрет определенных действий, в частности им нельзя пользоваться интернетом. Блиновскую задержали в Смоленской области, когда она направлялась к границе с Белоруссией, чтобы оттуда улететь за границу. Суд поместил ее под домашний арест. После задержания защита Блиновской сообщила, что она перечислила в бюджет «значительную сумму» и признала вину в полном объеме. Позже Следственный комитет предъявил обвинение в соучастии в уклонении от уплаты налогов ее мужу.

Митрошина, живущая в Дубае с прошлого года, заявила, что частично признала свою вину перед налоговой и уже выплатила всю сумму задолженности.

Аргументы против применявшихся схем

Руководитель экспертной службы аппарата бизнес-омбудсмена Наталья Рябова не согласилась с доводами Зарипова. По ее мнению, если бизнесмен подает декларацию, понимая, что часть денег он вывел в аффилированную компанию, за счет чего воспользовался упрощенным налоговым режимом, речь идет о подложной декларации.

Но заявлять, что любое дробление бизнеса является искусственным и производится в целях уклонения от налогов, нельзя — правоохранительные органы должны это тщательно доказать, подчеркнула она. Бывают случаи, когда дробление совершалось, чтобы ввести в семейный бизнес детей в качестве руководителей отдельных фирм, привела она пример.

Говорить о невиновности блогеров, дробящих бизнес, нельзя, уверена и руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева. «Имело место прямое уклонение от налогов, создающее препятствия для расследования уголовных дел», — считает она.

Авдеева пояснила, что блогеры продавали курсы, оплата за которые поступала в единый центр, из которого «распределялась на множество индивидуальных предпринимателей, которые были на упрощенной системе налогообложения». «Создавались так называемые фиктивные блогеры, у которых даже не было особых подписчиков», — описала она схему. Поэтому, полагает Авдеева, сбор доказательной базы и расследование потребовали немалого времени.

По мнению представителя «Деловой России», в данном случае нельзя говорить о давлении на бизнес. Также она не согласилась с доводом о том, что злоупотребления блогеров не имеют общественной опасности. «Все в этом мире взаимосвязано. Если мы говорим об экономике и защите предпринимателей, то мы должны не забывать, что уплата налогов представляет особое значение. Реальные предприниматели, которые развивают производство, технологии, могут недополучить каких-то дотаций, льгот [из-за недоплаты налогов другими бизнесменами]», — пояснила она.

Авдеева уверена, что блогеры, на которых сейчас заведены уголовные дела, могли бы этого избежать, если бы сразу оплатили недоимку. Но «поведение блогеров было скорее деструктивным, чем позитивным», заметила она, поскольку, «когда им предъявили обвинение, они побежали в сторону границы».