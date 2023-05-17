Экономист спрогнозировал курс доллара на уровне 80 рублей в июне

Поскольку равновесие сейчас установилось на уровне 80 рублей за доллар, то в июне можно ожидать такое же равновесное положение. Могут быть какие-то колебания под влиянием информационного воздействия, долгосрочных факторов. Плюс-минус один рубль в одну или другую сторону. Может, по каким-то дням размах окажется чуть больше или меньше. Но центральный курс будет в районе 80 рублей за доллар.