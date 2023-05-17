ЦБ прогнозирует повышение годовой инфляции с мая

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Банк России прогнозирует с мая начало повышения годовой инфляции в РФ, по мере выхода из расчета годовой инфляции низких значений с лета 2022 года. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора.

«По прогнозу Банка России, с мая, по мере выхода из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов летнего периода 2022 года, показатель годовой инфляции начнет повышаться», — следует из материала.

Согласно подсчетам ЦБ, годовая инфляция в РФ в апреле составила 2,31%, месячный прирост цен достиг 0,38%. В среднем за три месяца (февраль — апрель 2023 года) прирост цен составил 0,29%, что в годовом выражении вблизи 4%.

В базовом сценарии ЦБ с учетом проводимой денежно кредитной политики годовая инфляция в РФ составит 4,5−6,5% в 2023 году, а затем вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.