Сборное решение: крупнейшие банки стали взимать комиссию за «стягивание» денег

Почти все крупные кредитные организации стали взимать комиссию за перевод самому себе из другого банка, выяснили «Известия». В 2023-м плату за так называемое стягивание денег ввели в трех финансовых организациях. Всего она есть минимум у 15 игроков. Средняя стоимость операции — 1−2%. В ЦБ сказали, что размер таких сборов банки имеют право устанавливать самостоятельно, а в ФАС напомнили, что клиентов должны предупреждать о нововведениях. Такими действиями кредитные организации борются с оттоком денег.

Ход комиссией

В России почти не осталось крупных игроков, которые не взимают комиссию за «стягивание» денег. Это операция, которая позволяет сделать перевод через приложение банка (например, которым человек пользуется ежедневно) из кредитной организации, куда он получает зарплату.

Как выяснили «Известия», плату за такую операцию берут как минимум 15 крупных участников рынка. По словам источника в секторе, их еще больше — 25.

В 2023 году «стягивание» денег стало платным в трех банках. В ВТБ комиссия появилась с 1 мая этого года, пишут его клиенты на форуме banki.ru, отмечая, что узнали о ней лишь постфактум. В кредитной организации сообщили «Известиям», что ввели сбор одними из последних на рынке, добавив: долгое время эта услуга была бесплатной. Сейчас взимается 1,25% от суммы перевода, минимум 30 рублей, добавили там.

Росбанк взимает комиссию за «стягивание» денег с февраля 2023 года, сообщили в пресс-службе организации. Ее размер равен 1,75% от суммы операции, или минимум 49 рублям. Все условия прописаны на сайте кредитной организации в разделе тарифов, а об их изменении клиенты были оповещены заранее, рассказали там.

Согласно данным, представленным на портале «Открытия», за услугу перевода денег в другие банки взимается платеж в размере 1,5% от суммы операции. В call-центре кредитной организации рассказали, что комиссия введена с марта этого года.

«Известия» проанализировали сайты крупнейших кредитных организаций. Размеры комиссий за перевод денег, инициированный через дистанционные каналы сторонних финорганизаций, варьируются от 1 до 2% от суммы трансакции. Например, у Газпромбанка, «Русского стандарта» ставка составляет 2% с наименьшей суммой платежа в 30 и 50 соответственно. «Тинькофф» взимает комиссию также в размере 2% (минимум 90 рублей), вместе с тем ежемесячно предусмотрен и лимит на бесплатные операции — на разных тарифах он отличается.

В «Хоум кредите» разрешены переводы с карты банка через сервисы других организаций до 50 тыс. рублей в месяц в совокупности вместе с суммой снятия наличных в их АТМ. При превышении взимается 1,99%, или минимум 199 рублей.

За эту же услугу 1,95% взимают в Альфа-банке, Райффайзен банке и в МКБ. В первом и втором минимальная сумма — 30 рублей, а в третьем — 100 рублей, сообщили в call-центрах. В ПСБ, Россельхозбанке и Почта Банке размер комиссий составляет 1,5%. В call-центре РСХБ сказали, что они были введены в декабре прошлого года, а в Почта Банке — в декабре 2021-го. При пополнении с «пластика» «Сбера» карт других кредитных организаций через их сайты и приложения берут 1,25% от суммы перевода, «Уралсиба» — 1%.

В Совкомбанке нет комиссии за «стягивание» средств на карту другой организации, сказали в его пресс-службе. «Известия» направили запросы во все кредитные организации из топ-30.

Заградительный барьер

В ЦБ «Известиям» сказали, что получают единичные жалобы по вопросам комиссий за «стягивание» денег. Там отметили: размер таких плат банки самостоятельно устанавливают на основе договоров с клиентами. Вместе с тем изменения уже заключенных договоров должны согласовываться с физлицами — это требования гражданского законодательства. Если потребители услуг не согласны с ними или полагают, что нарушены условия договора, они вправе обратиться в службу финомбудсмена или суд, добавили в ЦБ.

«Стягивать» деньги со счетов в других банках можно и через сервис Me2MePull системы быстрых платежей, напомнили в регуляторе. Все операции в СБП до 100 тыс. рублей в месяц должны быть бесплатными.

Основная цель введения крупными игроками комиссии за «стягивание» денег на карту, открытую в другом банке, — не в повышении своих доходов, а в выставлении заградительных барьеров на перетекание денег в иные финорганизации, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

По его словам, остатки на банковских счетах — один из источников пассивов финорганизаций, несмотря на то что они составляют небольшой процент. Кроме того, перетекание денег на карту другой кредитной организации означает, что расходы или покупки будут осуществлены по ней, что приводит к потере участниками рынка заработка в виде потенциальной комиссии. Введение такой платы скорее способ конкурентной борьбы за деньги клиентов, подчеркнул эксперт.

— Появление комиссии обусловлено достижением определенного объема в операциях по «стягиванию» денег, который банки уже начали ощущать, — полагает Максим Марков. — Другие игроки из числа топ-50 и далее также могут их ввести по мере роста у них объемов.

Кредитные организации почти всегда уведомляют своих клиентов обо всех изменениях в тарифах и услугах, знает старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. Проблема заключается в том, что в договорах обычно прописано, что такие оповещения могут размещаться в открытых источниках, например на их сайтах. А если клиент не увидел изменения, то это его проблемы. Зачастую мало кто мониторит нововведения, многие узнают о них постфактум.

Эксперт отметила: если клиента всё же не уведомили и информации об изменениях нигде не было, то он может обратиться с жалобой в сам банк, ЦБ, ФАС и другие органы, включая судебные.