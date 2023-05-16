Российские инвесторы смогли восстановить заблокированные активы почти на 3 трлн рублей

Российские инвесторы смогли восстановить свои замороженные активы на сумму около 3 трлн руб. Об этом сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок».

«Было сделано немало, чтобы нашим инвесторам вернуть их права — это и автоматическая принудительная концентрация депозитарных расписок, и принудительный перевод учета прав в российскую инфраструктуру, и замещающие облигации», — рассказала она, добавив, что часть активов по-прежнему остается заблокированной (цитата по трансляции форума).

Набиуллина добавила, что сейчас Банк России рассматривает разные варианты решения вопроса с заблокированными активами РФ. Глава ЦБ допустила обмен заблокированных акций на замороженные ценные бумаги на Западе.

Если заблокированные с той стороны нами акции таким образом через продажу российским приобретателем выходят на наш рынок — это выход из блокировки. Эльвира Набиуллина председатель Центробанка

В то же время регулятор в ближайшее время не видит возможности для «тотального обмена» замороженными активами с недружественными странами в виде централизованной системы. По словам Набиуллиной, «это вопрос политический». В связи с этим Банк России работает над альтернативными механизмами, «которые, может быть, можно быстрее реализовать».

В марте 2022 г. министр финансов Антон Силуанов заявил, что из-за санкций Россия лишилась доступа к около $300 млрд золотовалютных резервов.

Общий объем резервов он оценивал в $640 млрд. В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Запад заблокировал 300 млрд евро резервов ЦБ и 19 млрд евро частных средств связанных с Россией бизнесменов. В мае 2023 г. в ЕК уточнили, что сумма замороженных активов, принадлежащих российским компаниям и гражданам, увеличилась до 24,1 млрд евро.

В сентября прошлого года Набиуллина заявила, что ЦБ не отклоняет идею об обмене активами. По ее словам, нужно взвесить все плюсы и минусы такого предложения. В том же месяце в интервью «Ведомостям» глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что западные банки «готовы к тому, чтобы обменяться активами», но им не дают это сделать политические власти. В Минфине также сообщали, что поддерживают идею обмена заблокированными активами.

В ноябре прошлого года Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» назвал «теоретически возможным» обмен замороженными в ЕС и РФ. В то же время, продолжил он, для этого нужно принять ряд законодательных решений. Тогда министр отметил, что такие инициативы находятся «в начальной стадии рассмотрения». В апреле 2023 г. он отметил, что быстрого решения этой проблемы нет. Силуанов добавил, что в обмене заинтересованы все стороны, работа по этому вопросу ведется.