Российские банки выпустили более полумиллиона электронных закладных

«Российские банки при поддержке ДОМ. РФ выпустили уже более полумиллиона электронных закладных на сумму 1,5 трлн рублей», — говорится в сообщении. Электронные закладные могут использоваться наравне с документарными с 1 июля 2018 года.

Отмечается, что доля электронных закладных при выдаче новых кредитов в первом квартале 2023 года превысила 20%. В целом с начала 2023 года оформлено более 110 тыс. электронных закладных — это более половины от результата за 2022 год, что позволяет ожидать по результатам 2023 года двукратное увеличение количества новых электронных закладных, прогнозируют в госкомпании.

«Сейчас каждая пятая закладная в ипотечном покрытии ценных бумаг (ИЦБ) ДОМ. РФ — электронная, 60% выпусков 2022 года обеспечено электронными закладными. Мы ожидаем, что на горизонте нескольких лет ипотечное покрытие выпусков ИЦБ ДОМ. РФ будет практически полностью формироваться из электронных закладных», — приводят в сообщении слова управляющего директора ДОМ. РФ Светланы Некрасовой.

Закладная представляет собой ценную бумагу, которая подтверждает право банка на залог недвижимости и на права по кредитному договору.

Электронная закладная хранится и учитывается в депозитарии, работу которого регулирует Банк России. Электронная закладная упрощает процесс сделки, так как банку или заемщику не нужно забирать ее из Росреестра после регистрации ипотеки, после погашения кредита банк без участия клиента снимает залог с жилья в Росреестре.