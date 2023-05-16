Российские банки выпустили более полумиллиона электронных закладных
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российские банки выпустили более полумиллиона электронных закладных с начала их запуска в 2018 году. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ДОМ. РФ.
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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российские банки выпустили более полумиллиона электронных закладных с начала их запуска в 2018 году. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ДОМ. РФ.
«Российские банки при поддержке ДОМ. РФ выпустили уже более полумиллиона электронных закладных на сумму 1,5 трлн рублей», — говорится в сообщении. Электронные закладные могут использоваться наравне с документарными с 1 июля 2018 года.
Отмечается, что доля электронных закладных при выдаче новых кредитов в первом квартале 2023 года превысила 20%. В целом с начала 2023 года оформлено более 110 тыс. электронных закладных — это более половины от результата за 2022 год, что позволяет ожидать по результатам 2023 года двукратное увеличение количества новых электронных закладных, прогнозируют в госкомпании.
«Сейчас каждая пятая закладная в ипотечном покрытии ценных бумаг (ИЦБ) ДОМ. РФ — электронная, 60% выпусков 2022 года обеспечено электронными закладными. Мы ожидаем, что на горизонте нескольких лет ипотечное покрытие выпусков ИЦБ ДОМ. РФ будет практически полностью формироваться из электронных закладных», — приводят в сообщении слова управляющего директора ДОМ. РФ Светланы Некрасовой.
Электронная закладная хранится и учитывается в депозитарии, работу которого регулирует Банк России. Электронная закладная упрощает процесс сделки, так как банку или заемщику не нужно забирать ее из Росреестра после регистрации ипотеки, после погашения кредита банк без участия клиента снимает залог с жилья в Росреестре.
Переход с бумажных документов на электронные создает условия банкам для снижения ставок по ипотеке как за счет сокращения операционных затрат, так и за счет привлечения капитала для выдачи новых кредитов путем последующей продажи закладных или выпуска ипотечных ценных бумаг.