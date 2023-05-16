Объем вложений России в госбумаги США в марте вырос до $77 млн
Россия увеличила объем вложений в государственные ценные бумаги США в марте до $77 млн. В феврале такие вложения составили $75 млн. Это следует из документов американского минфина.
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Россия увеличила объем вложений в государственные ценные бумаги США в марте до $77 млн. В феврале такие вложения составили $75 млн. Это следует из документов американского минфина.
В марте 2023 г. на долгосрочные облигации в российских вложениях пришлось $68 млн (против $62 млн в феврале), на краткосрочные — $9 млн (против $13 млн).
При этом вложения в госбумаги США значительно снизились по сравнению с декабрем 2022 г., — тогда их объем составил $629 млн. В ноябре того же года они находились на уровне $2,092 млрд.
В тройке по количество имеющихся облигаций казначейства США в марте оказались у Японии ($1,09 трлн), Китая ($869,3 млрд), Великобратании ($714 млрд).
Российские вложения в американские гособлигации находились на максимальном уровне в октябре 2010 г. Тогда они достигали $176,3 млрд. В апреле 2018 г. ЦБ РФ начал распродавать американские госбумаги на фоне очередного раунда антироссийских санкций, в тот месяц их объем сократился почти вдвое, с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае — до $14,9 млрд. К февралю 2020 г. этот показатель снизился до $12,58 млрд, а к марту — до $3,85 млрд.