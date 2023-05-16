Объем вложений России в госбумаги США в марте вырос до $77 млн

В марте 2023 г. на долгосрочные облигации в российских вложениях пришлось $68 млн (против $62 млн в феврале), на краткосрочные — $9 млн (против $13 млн).

При этом вложения в госбумаги США значительно снизились по сравнению с декабрем 2022 г., — тогда их объем составил $629 млн. В ноябре того же года они находились на уровне $2,092 млрд.

В тройке по количество имеющихся облигаций казначейства США в марте оказались у Японии ($1,09 трлн), Китая ($869,3 млрд), Великобратании ($714 млрд).