Объем сделок с иностранными акциями на СПБ Бирже упал за год на 70%

Объем сделок с иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже в 2022 году снизился на 68,94% относительно показателя за 2021 год. Об этом говорится в финансовой отчетности торговой площадки, опубликованной на ее сайте.

Стоимостной объем таких сделок в режиме основных торгов за прошлый год составил $122,19, указано в отчете. Там уточняется, что к группе «иностранные ценные бумаги» относятся акции, депозитарные расписки и ETF иностранных эмитентов с листингами в США, Германии, на Лондонской фондовой бирже и в Гонконге.

Биржа отметила, что в 2022 году столкнулась с «беспрецедентным ограничением российской финансовой инфраструктуры», однако «продолжила беспрерывную деятельность, обеспечивала непрерывность торгов инвестиционными инструментами широкого спектра». Площадка также «расширила линейку инвестиционных инструментов, начав торги международными ETF, китайскими и гонконгскими ценными бумагами с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже, а также ценными бумагами из Казахстана», указано в отчете.

Скорректированная чистая прибыль СПБ Биржи в 2022 году снизилась на 25,19% в годовом выражении, до 1,93 млрд рублей, скорректированная EBITDA упала на 14,39% и составила 2,90 млрд рублей. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 37,47% — против 44,55% годом ранее.

Совокупные активы биржи составили 74,88 млрд рублей, из которых 30,81 млрд рублей — это «неполученные выплаты и доходы инвесторов от международных депозитариев по иностранным ценным бумагам, находящимся на неторговых разделах субсчетов депо», говорится в отчетности. СПБ Биржа заверила, что «ведет работу с вышестоящими депозитариями» для разблокировки этих доходов и выплаты их инвесторам.

Ранее, в апреле, торговая площадка объявила, что переведет с неторговых на торговые разделы субсчетов депо квазироссийские ценные бумаги, то есть бумаги иностранных эмитентов, которые ведут основную деятельность в России. Речь идет об акциях Cian, Etalon Group, Fix Price, Globaltrans Investment, HeadHunter, Ozon, Noventiq, TCS Group, VK Company, X5 Retail Group и Yandex.