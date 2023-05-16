Набиуллина призвала не отказываться от «недружественных» инвесторов

Одним из направлений работы Банка России должно быть привлечение иностранных инвесторов, в том числе из недружественных юрисдикций, сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок-2023», передает корреспондент РБК.

Несмотря на то что российский рынок вынужденно стал более закрытым, нужно продолжать работу в ранее обозначенных стратегических направлениях, к которым в том числе относится привлечение иностранного капитала, считает глава ЦБ. «Может быть, это немодно говорить сейчас. Но тем не менее, это [привлечение иностранных инвесторов] должно быть одним из направлений. Инвесторов из дружественных стран, да и из недружественных, если они готовы вкладывать в российскую экономику. Мне кажется, нам нужно стараться максимально сохранить интегрированность финансового рынка в глобальный рынок», — отметила председатель ЦБ.

При этом и сам глобальный рынок изменился, констатировала Набиуллина.

Мы видим, возникает блоковость. Не только в экономических вопросах, но и в финансовых вопросах это будет влиять на национальные финансовые рынки во многих странах. Эльвира Набиуллина глава ЦБ

В конце февраля 2022 года ЦБ ограничил сделки иностранных инвесторов на российском рынке. Участникам рынка (брокерам) запретили исполнять поручения иностранных инвесторов на продажу локальных бумаг. Такое решение было принято после того, как западные инвесторы приняли решение о заморозке международных валютных резервов Банка России.

При этом дивиденды, купоны и прочие выплаты по ценным бумагам, принадлежащим иностранцам, перечисляются им на обособленные счета С, открытые внутри российской инфраструктуры.

Деньги с таких счетов можно использовать на оплату комиссий, налогов и прочих обязательных платежей, а также для покупки ОФЗ.

Несмотря на то что иностранцы не могут продавать российские активы на организованных торгах, они могут совершать сделки на внебиржевом рынке через инфраструктуру дружественных стран. Например, армянский брокер Armbrok предлагал бумаги российских компаний, которые ранее входили в портфели глобальных банков и инвестфондов.

Российские инвесторы тоже ограничены в инвестировании в иностранные активы.