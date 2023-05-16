Миллиардер потерял веру в главного поставщика Apple

«Я больше чувствую значимость капитала, который мы разместили в Японии, чем на Тайване. Я бы хотел, чтобы это было не так, но я думаю, что это реальность, и я переоценил его значение в прошлом», — сказал Баффет инвесторам на своем ежегодном собрании.

По данным агентства, Berkshire Hathaway миллиардера Баффета вышла из акций в первом квартале. При этом фирма сократила свою долю на 86% еще в конце прошлого года.

Баффет отметил, что напряженность между Китаем и Тайванем слишком велика, чтобы считать вложения в TSMC безопасной инвестицией.

Он также указал на опасения по поводу полной зависимости Apple от тайваньской компании, которая с 2016 года производит все процессоры для гаджетов американского техногиганта.

Пока что инвесторы кажутся безразличными к решению Баффета. При этом сам миллиардер остается крупным инвестором Apple, несмотря на ее полную зависимость от производителя чипов.

Ранее сообщалось, что Apple сформулировала новый план по переносу производств из Китая в другие страны, а также изучает способы уменьшить свою зависимость от TSMC.