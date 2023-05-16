Экс-глава SVB связал банкротство своего банка с негативными настроениями в соцсетях

«ФРС сообщала, что процентные ставки останутся низкими, а инфляция, которая начала раздуваться, будет лишь временной. Действительно, с начала 2020-го до конца 2021 года банки коллективно приобрели почти $2,3 трлн инвестиционных ценных бумаг в условиях низкой доходности, созданной ФРС», — написал господин Беккер в письме к Сенату.

Экс-глава финансовой организации считает, что банкротству также способствовало распространившееся в СМИ сравнение SVB с криптовалютным банком Silvergate Capital Corp., который потерпел крах 8 марта, за два дня до Silicon Valley Bank. Сравнение привело к быстрому распространению слухов и заблуждений в интернете, что привело к «беспрецедентному банковскому бегству», считает господин Беккер.

«На следующий день бегство набрало обороты. К концу дня 9 марта за десять часов из SVB было выведено $42 млрд депозитов, или примерно $1 млн каждую секунду», — уточнил экс-глава Silicon Valley Bank.

Господин Беккер также признал недостатки в работе SVB, на которые указали аудиторы и регулирующие органы. При этом он заявил, что компания пыталась повысить эффективность управления рисками путем, в частности, расширения группы управления казначейством организации. В 2022 году SVB также стремился улучшить свою ликвидность, отметил он.

«Я никогда не предполагал, что эти беспрецедентные события могут произойти с SVB, и твердо убежден, что я и команда руководителей приняли наилучшие решения, которые мы могли принять, опираясь на факты, прогнозы и советы внешних экспертов, доступные нам в то время», — заключил он.

В начале марта американские SVB и Signature Bank, специализировавшиеся на кредитовании стартапов, обанкротились один за другим. SVB был 17-м по величине банком США. За неделю после краха SVB и Signature Bank другие американские банки заняли у ФРС рекордные $165 млрд из-за обеспокоенности ситуацией на банковском рынке. 27 марта стало известно, что банковский холдинг First Citizens из штата Северная Каролина приобретет все депозиты и кредиты Silicon Valley Bridge Bank, санатора SVB, на сумму около $72 млрд со скидкой $16,5 млрд.

В конце апреля ФРС представила доклад по итогам проверки обстоятельств банкротства SVB. В 144-страничном документе ФРС указывает, что банк стал жертвой классического случая плохого управления со стороны своего руководства и совета директоров, а также слабого контроля со стороны самой ФРС.

О банковском кризисе — в материале «Ъ» «Не меньше трех томов за месяц».