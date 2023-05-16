Что ждет экономические связи России и Турции в случае поражения Эрдогана

По итогам прошедших 14 мая выборов президента Турции ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, поэтому 28 мая состоится второй тур. В нем примут участие действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. В случае победы Кылычдароглу в Турции впервые за 20 лет сменится глава государства.

Опрошенные РБК эксперты считают, что в случае прихода к власти нового президента экономические отношения Турции и России не поменяются кардинально. Но страну могут ждать внутренние реформы, направленные на борьбу с высокой инфляцией и девальвацией турецкой лиры, с целью выхода из кризиса. Впрочем, те же проблемы придется решать и Эрдогану, если он сумеет сохранить пост. Что касается планов Турции стать газовым хабом для поставок в Европу, то у них большие шансы на реализацию и при приходе оппозиции к власти, полагают эксперты.

В каком состоянии находится экономика Турции

Преодоление экономического кризиса было одной из главных тем предвыборной повестки кандидатов. Инфляция в Турции в апреле в годовом выражении составляла 44%, а год назад она была на уровне 85%. Турецкая лира упала на 80% за последние пять лет, из-за чего подавляющее большинство экономических игроков стремятся держать активы в твердых валютах. У страны образовался самый большой за последние 40 лет дефицит платежного баланса. Товарный импорт в 2022 году оказался больше экспорта на $110 млрд — отрицательное сальдо выросло в 2,4 раза к 2021 году.

Экономические проблемы в любом случае придется решать следующему президенту Турции, кто бы из двух кандидатов им ни стал, убежден старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь.

«Независимо от того, кто победит, Турцию ждут кадровые реформы в управленческом аппарате и, как их следствие, реформы экономические, — говорит он. — Напомню, когда Эрдоган пришел 20 лет назад к власти, он привел с собой команду голодных, амбициозных романтиков, которые вывели Турцию из экономического кризиса достаточно эффективно. Но как всегда бывает на Востоке, с течением времени кого-то из них сместили, боясь конкуренции, кто-то обленился, кто-то сам ушел в оппозицию, видя рост амбиций Эрдогана».

С победой оппозиционного кандидата можно ждать прихода таких же амбициозных романтиков, которые приложат все усилия, чтобы снизить инфляцию, провести ревальвацию лиры, решить другие острые проблемы, считает эксперт. «Но и Эрдогану придется реформировать команду, если он останется у власти. Он получил серьезный удар, чуть не проиграв в первом туре, его вполне справедливо критикуют за то, что он ослабил экономический блок до предела. Ему придется это менять», — уверен Зелтынь.

Как на фоне санкций менялась торговля Турции с Россией

В 2022 году на фоне американских и европейских санкций против России Турция быстро заняла место одного из ее ключевых торговых партнеров и хаба по реэкспорту западной продукции. Начиная с сентября месячный экспорт товаров из Турции в Россию стабильно превышает $1 млрд: в декабре он достиг рекордных $1,3 млрд, в марте составил $1,05 млрд (по сравнению со среднемесячным уровнем $481 млн в 2021 году).

По данным статистической службы Турции, за первый квартал 2023 года доля России в турецком экспорте достигла 5% — против 1,9% в том же периоде 2022 года.

Однако под давлением США и ЕС Анкара в марте прекратила транзит в Россию подсанкционных европейских товаров (речь идет только о транзитной процедуре, тогда как, например, товары, изготовленные в Турции из западных компонентов, продолжают отгружаться без ограничений, сообщало агентство Reuters; официальных комментариев не было). Тем не менее после этого решения поставки в Россию в апреле снизились на 19,2% к марту (до $730 млн), показали предварительные данные Ассоциации турецких экспортеров (ведет статистику, отличную от официальной). В начале мая высокопоставленный чиновник американского Минфина заявлял журналистам, что торговые данные Турции начали отражать решение Анкары остановить реэкспорт санкционных товаров в Россию.

Из-за двукратного роста турецкого импорта из России (до $59 млрд) в 2022 году Турция заняла второе место (после Евросоюза в целом) по размеру дефицита в торговле с Россией (около $50 млрд). Основу российских поставок в Турцию традиционно составляют энергоносители. В частности, в 2022 году почти 40% турецкого импорта трубопроводного газа (или 21,6 млрд куб. м из 54,7 млрд) обеспечил «Газпром». Чтобы не увеличивать огромный внешнеторговый дефицит Турции, в условиях недостатка турецких валютных резервов «Газпром», по словам министра энергетики Турции, предоставил отсрочку по платежам: по информации Reuters, платежи за газ на сумму $600 млн были перенесены на 2024 год.

Сократятся ли поставки в Россию с приходом к власти оппозиции

При приходе к власти оппозиционного кандидата курс на снижение реэкспорта в Россию может укрепиться, полагает ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Андрей Гнидченко. Турецкая таможенная статистика уже показывает сжатие реэкспорта, в марте отмечено заметное снижение разницы между экспортом в Россию по общей торговой системе (включающей таможенные склады и особые зоны — во многом отражает реэкспорт) и специальной торговой системе (менее широкий метод оценки объема внешней торговли). «Эта разница составила $137 млн. Для сравнения: в среднем за январь—февраль разница была $243 млн, за второе полугодие 2022 года — $224 млн, за первое полугодие — $55 млн», — приводит данные эксперт.

Логистические компании, обеспечивающие торговлю между Россией и Турцией, видят вероятность снижения лояльности турецкой стороны в отношении России в случае победы оппозиции, но не считают это большой проблемой. «В любом случае многолетняя практика логистического бизнеса показала, что адаптивность российского рынка и логистических схем сможет решить вопросы грузоперевозок при любом исходе выборов», — сообщили РБК в логистическом операторе Pony Express, активно работающем с Турцией.

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В случае победы Кылычдароглу будет менее опытным президентом и более поддающимся внешнему давлению, опасается гендиректор ГК «Маршал» (занимается грузоперевозками) Михаил Белоусов. Однако это может касаться в первую очередь военно-политических вопросов. «Здесь будет пробовать надавить Вашингтон, обещая взамен помощь, например, в вечной проблеме интеграции Турции в ЕС. Новый президент активно будет искать себе союзников по всему миру ради определенных преференций», — рассуждает он.

Публичные высказывания оппозиционного кандидата Кылычдароглу по поводу экономических отношений с Россией были сделаны в позитивном ключе. В апреле 2023 года он направил послание российскому экспертному сообществу, где написал, что Турция заинтересована в развитии и сохранении здоровых и достойных отношений с Россией. У политических заявлений оппозиционера другой тон: в мае он опубликовал твит на русском языке, где обвинил Россию в заговоре и публикации фейков о выборах в Турции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия категорически не приемлет обвинения во вмешательстве и уважает выбор турецкого народа.

Гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев не ждет, что приход оппозиционного кандидата к власти радикально изменит подход Турции к политике санкций США в отношении России.

«Подход будет прагматичным, он будет диктоваться интересами Турецкой Республики и турецкого бизнеса. Мы уже сейчас видим, что там, где нет каких-то явных рисков для турецкого бизнеса попасть под уголовное или административное преследование в США либо других юрисдикциях, этот бизнес достаточно активно работает с Россией. Там, где эти риски возникают, турецкий бизнес их изучает и дальше уже принимает решение. В любом случае на фоне происходящих событий мы видим серьезный рост торговли России и Турции, и я думаю, что Турция будет оставаться для России значимым партнером», — оптимистичен он.

Что может произойти с проектом газового хаба

Экономика Турции зависит от внешних факторов — в частности, ее энергетическая безопасность во многом обеспечивается поставками газа из России, указывает Зелтынь. «Поэтому любому следующему президенту придется балансировать между целями стабилизации в экономике и энергетической безопасности. А планы превратить Турцию в энергетический хаб, завязанные в основном на поставках из России, — это объективная необходимость, чтобы вытащить экономику из кризисного состояния», — отмечает востоковед. Идею создать в Турции газовый хаб, куда Москва сможет перенаправить поставки топлива в Европу и компенсировать таким образом утраченный объем транзита по «Северным потокам», озвучил в октябре 2022 года президент России Владимир Путин на встрече с Эрдоганом. В начале 2023 года Турция подтвердила начало работ по созданию такого хаба.

Газовый хаб — слишком важный инфраструктурный проект, чтобы «пускать его под нож», соглашается Гнидченко. «Для Турции — это дополнительный инструмент влияния и козырь, который лучше придерживать для укрепления переговорных позиций», — считает он.

В случае победы Эрдогана Турция, вероятно, будет еще сильнее дрейфовать в сторону российской сферы влияния, пишет S&P Global: в последнее время Турция получала газ из России в кредит и нефть и нефтепродукты со скидками.

Если оппонент Эрдогана выиграет выборы, то работа по формированию хаба приобретет более нейтральный статус, но место для газа из России здесь будет оставлено, во многом для того, чтобы Турция могла получать газ по более комфортной цене и сохранить «лицо» в диалоге с Россией, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «Газовый хаб в Турции при любом политическом исходе останется в актуальной повестке дня — формирование такого хаба в Турции для этой страны является важным элементом и рычагом влияния не только в ходе экономических реформ, но и для политического диалога с партнерами», — полагает Жарский. РБК направил запрос представителю «Газпрома» о судьбе проекта газового хаба в случае смены президента Турции.

С тезисом о том, что транзитный мост может стать поводом для «ужесточения торга» с Россией, солидарен вице-президент «Опоры России», председатель комитета по международным связям организации Николай Дунаев. Транзитная торговля выгодна Турции, но, используя заинтересованность России в таком хабе, турецкая сторона может выторговывать более выгодные условия для торговли по интересующим позициям. «Например, Турция может потребовать снижения стоимости электроэнергии на АЭС “Аккую” (строится “Росатомом”), потому что в эту стоимость заложена себестоимость строительства станции. Также Турция может потребовать скидку на газ, прием свопов в турецких лирах по выгодному курсу для обеспечения платежей за продовольствие. Они могут настаивать на снятии таможенных барьеров для турецкого оборудования или каких-то видов товаров, в том числе смягчить ограничения Россельхознадзора на поставку продуктов питания», — перечисляет Дунаев возможные направления для торга.

Еще один крупный проект России и Турции — строительство первой в республике АЭС «Аккую», соглашение о которой было подписано еще в 2010 году. Физический пуск АЭС «Аккую» в Турции запланирован на следующий год, а в 2025 году она должна уже «устойчиво» выдавать электроэнергию, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Представитель «Росатома» не стал отвечать на вопрос РБК, может ли смена президента в Турции как-то повлиять на проект уже строящейся АЭС.

Туризм и карты

Турция — самая популярная у российских туристов страна для зарубежного отдыха. В 2022 году погранслужба ФСБ зафиксировала почти 3,7 млн поездок россиян в Турцию с туристическими целями. Если считать не только туристические поездки, но также визиты с рабочими, частными и другими целями, Турция была в 2022 году на втором месте после Абхазии среди всех стран по числу выездов россиян — всего ФСБ зафиксировала 4,8 млн поездок туда.

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В середине мая действующие власти обвинили оппозицию и кандидата в президенты Кылычдароглу в том, что их заявления в отношении России негативно влияют на турпоток из страны. «В мае российские туристы должны были традиционно приехать к нам на отдых, но поехали в Дубай, Таиланд и Египет. Все из-за заявлений Кылычдароглу. Кто нам покроет убытки в сфере туризма?» — заявлял министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, многие россияне не хотят ехать в Турцию перед президентскими выборами, поскольку опасаются, что санкции могут быть наложены на авиасообщение с Россией и они просто не смогут улететь домой. Впрочем, о снижении турпотока в Турцию в этом году российские туроператоры предупреждали еще до президентских выборов — это связано не с геополитикой, а с доступностью авиаперевозок и ростом цен в турецких отелях.