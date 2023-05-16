Акции банков Турции продолжили падение на фоне результатов Эрдогана на выборах

Падение акций турецких банков и суверенных долларовых облигаций Турции усугубилось на фоне результатов действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах 14 мая и опасений инвесторов, что он в результате победит и продолжит свою нетрадиционную экономическую политику, сообщил Reuters.

Банковский индекс BIST Banka, который за неделю до выборов рос в надежде на изменение экономической политики, упал 16 мая еще на 8%, доведя свои потери после выборов почти до 20%. При этом акции банков Yapi Kredi, Is Bank и Akbank дешевели более чем на 9%.

По состоянию на 15:55 мск индекс снижался на 7,82%.

Из инструментов с фиксированным доходом наибольшее падение испытали долгосрочные государственные облигации, номинированные в долларах.

На следующий день после выборов гособлигации Турции со сроком погашения в 2045 году опустились на 7 центов, а 16 мая — еще на 1,5 цента и торговались по цене чуть менее 73 центов за номинальный доллар, что близко к минимуму конца февраля, приводит агентство данные Tradeweb. Пятилетние кредитно-дефолтные свопы, которые показывают цену страхования госдолга Турции от дефолта, выросли до 652 базисных пунктов, что на 18 базисных пунктов выше уровня закрытия понедельника и на 160 базисных пунктов выше предвыборного уровня пятницы, 12 мая.

Турецкая лира дешевела до отметки 19,7175 за доллар и приблизилась к рекордно низкому уровню 19,8 лиры за доллар, достигнутому в марте.

По состоянию на 15:55 мск лира торговалась по 19,7126 за доллар.

«Рынки сейчас реагируют на тот факт, что мы, вероятно, вернемся к предыдущей администрации и преемственности политики, которая сделала Турцию практически непривлекательной для инвестиций с точки зрения западных управляющих фондами», — отметил управляющий директор по макростратегии развивающихся рынков в TS Lombard Джон Харрисон.

При этом индекс стамбульской биржи XU100, который в понедельник упал на 6,1%, показав самое большое дневное процентное снижение с начала февраля, во вторник практически не изменился и к 15:55 мск рос на 0,19%.

«Постоянный контроль над капиталом и эффективные валютные интервенции, хотя и неустойчивые, должны означать меньшую волатильность в краткосрочной перспективе цен на турецкие активы», — отметил в записке главный стратег по развивающимся рынкам SEB Bank Эрик Мейерссон. Он признал тем не менее, что в более продолжительном периоде неустойчивость текущей политической среды крайне негативна. «Мы не можем исключить резкую корректировку цен на турецкие активы в течение года, если не произойдет хотя бы частичного изменения политики со стороны властей», — отметил он.