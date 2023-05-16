Акции банка из США подорожали на 7% после сообщения о покупке доли компанией Баффета

Стоимость акций американского банка Capital One выросла на 7% в ходе предварительных торгов до открытия биржи, показывают данные CNBC. На пике к 15:50 мск бумаги стоили $95,37, что на $6,25 больше, чем было на закрытии торгов 15 мая.

Если такой темп роста сохранится до открытия биржи, бумаги могут начать торговый день с лучшего результата за более чем две недели, отметил Reuters. Он связал удорожание бумаг с раскрытием отчетности инвестиционной компании Berkshire Hathaway, которую возглавляет 93-летний миллиардер Уоррен Баффет. Berkshire Hathaway сообщила, что владеет долей в Capital One в размере 9,92 млн акций. По состоянию на цену закрытия 31 марта (последний день первого квартала 2023 года) эта доля стоила $954 млн, пишет Reuters. Какая доля от общего количества акций Capital One принадлежит Berkshire Hathaway, не уточняется.

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С начала мая акции Capital One потеряли примерно 8% цены из-за реакции рынка на крушение в США третьего банка — First Republic — за чуть более чем два месяца, отметил Reuters.

Основную часть бизнеса Capital One составляют кредитные карты, также у него большой бизнес автокредитования и коммерческих банковских услуг, написало агентство.