Акции банка из США подорожали на 7% после сообщения о покупке доли компанией Баффета

Стоимость акций американского банка Capital One выросла на 7% в ходе предварительных торгов до открытия биржи, показывают данные CNBC. На пике к 15:50 мск бумаги стоили $95,37, что на $6,25 больше, чем было на закрытии торгов 15 мая.
Если такой темп роста сохранится до открытия биржи, бумаги могут начать торговый день с лучшего результата за более чем две недели, отметил Reuters. Он связал удорожание бумаг с раскрытием отчетности инвестиционной компании Berkshire Hathaway, которую возглавляет 93-летний миллиардер Уоррен Баффет. Berkshire Hathaway сообщила, что владеет долей в Capital One в размере 9,92 млн акций. По состоянию на цену закрытия 31 марта (последний день первого квартала 2023 года) эта доля стоила $954 млн, пишет Reuters. Какая доля от общего количества акций Capital One принадлежит Berkshire Hathaway, не уточняется.
С начала мая акции Capital One потеряли примерно 8% цены из-за реакции рынка на крушение в США третьего банка — First Republic — за чуть более чем два месяца, отметил Reuters.
Основную часть бизнеса Capital One составляют кредитные карты, также у него большой бизнес автокредитования и коммерческих банковских услуг, написало агентство.
О закрытии First Republic власти США объявили 1 мая. Его вклады, включая незастрахованные, и практически все другие активы купит крупнейший банк США JPMorgan Chase. До этого, в марте, в США закрыли калифорнийский Silicon Valley Bank и нью-йоркский Signature Bank. Крушение Silicon Valley Bank стало следствием «примера провального управления из учебника» и недостаточного надзора со стороны регулятора, которые усугубил ажиотаж в соцсетях, заключила Федеральная резервная система США (ФРС).