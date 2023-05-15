Рубль идет своим курсом. Каковы ожидания экспертов относительно национальной валюты

Опрошенные «Ъ FM» аналитики, впрочем, считают, что укрепление имело временный эффект и вскоре тренд развернется. Вероятно, это произойдет уже на нынешней неделе, рассуждает экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков:

Я думаю, у укрепления рубля были лишь временные основания. Оно было связано с двумя вещами. Во-первых, снизились покупки валюты для финансирования сделок по выходу нерезидентов.

«Во-вторых, мы видели хвост больших продаж валюты из-за налогового периода, из-за достаточно высоких цен на нефть в апреле. Эти вещи в последние недели в принципе развеялись. Нефть с тех пор значительно упала, а эффект удержанных покупок для продаж бизнеса тоже, думаю, себя исчерпает. Мы остаемся с растущими расходами федерального бюджета, которые в том числе увеличивают импорт и спрос на валюту, а также со снижающимся разрывом между рублевыми и долларовыми ставками».

На мой взгляд, мы увидим падение курса в ближайшие недели, месяцы. Рубль вернется к 80, возможно, будет даже слабее к концу года. Александр Исаков экономист Bloomberg Economics по России

«Прогноз Минэкономразвития, согласно которому среднегодовой курс должен быть 77 ₽ за доллар, может сбыться. Но, мне кажется, главная вещь в прогнозах сейчас — отток капитала. Это функция от доходности безрисковых инструментов в рублях и твердых валютах. За хранение средств в рублях большой компенсации на данный момент нет».

В 20-х числах мая должен начаться налоговый период. В этот момент экспортеры обычно продают повышенный объем валюты, что позитивно сказывается на динамике рубля. Кроме того, сейчас на фондовом рынке сезон дивидендов, что также может стимулировать компании избавляться от валютных излишков, чтобы вырученными рублями вознаградить инвесторов.

Тем не менее эти процессы вряд ли существенно повлияют на ситуацию, говорит инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов:

Думаю, что на неделе мы можем увидеть более низкий курс рубля. Это связано прежде всего с ростом геополитических рисков из-за конфликта на Украине, со слабостью цен на нефть из-за угроз рецессии в Америке и Китае. Сергей Суверов

«Также на рубль негативно влияют большой отток капитала из России и дефицит бюджета. Каких-то больших факторов, которые могли бы укрепить национальную валюту, пока не наблюдается. Может быть всякое, но наш базовый прогноз — умеренное ослабление курса рубля».

Дополнительным стимулом для национальной валюты может быть 11-й пакет санкций Евросоюза. В польском МИДе говорили, что он может вступить в силу во второй половине мая. Содержание документа официально не раскрывалось. В Еврокомиссии предупреждали, что он будет направлен на контроль за соблюдением уже действующих ограничений.

Однако, как утверждали источники западных СМИ, в пакете будет и список из нескольких десятков физических и юридических лиц, которые попадут под блокирующие санкции. Собеседники «Ъ FM» предполагали, что это мотивирует компании перевести капиталы из-за рубежа в Россию, обменяв их на рубли. Это также может привести к укреплению национальной валюты.