Крупнейший в мире золотодобытчик из США купит австралийскую Newcrest за $19 млрд

Совет директоров австралийской Newcrest Mining единогласно поддержал предложение крупнейшей в мире золотодобывающей компании Newmont из США о своем поглощении за 28,8 млрд австралийских долларов ($19,2 млрд), сообщила Financial Times.

Сделка, которую еще предстоит согласовать с акционерами австралийской компании и регулирующими органами, укрепит позиции Newmont как крупнейшего в мире производителя драгоценных металлов с рудниками в Северной и Южной Америке, Африке, Австралии и Папуа-Новой Гвинее, отмечает Bloomberg.

По условиям сделки акционеры Newcrest получат 0,4 акции Newmont за каждую принадлежащую им акцию, что даст им 31% бумаг объединенной группы. Они также получат необлагаемые налогом специальные дивиденды перед закрытием сделки в размере до $1,1 на акцию.

В феврале 2023 года Newmont предложил Newcrest выкупить 100% ее акций за 24 млрд австралийских долларов ($17 млрд) с премией в 21% к цене акций Newcrest на тот момент, но получил отказ. В апреле Newmont повысил предложение до 29,4 млрд австралийских долларов (около $20 млрд) с учетом долга, что побудило совет директоров Newcrest пересмотреть отношение к сделке. Немного более низкая стоимость сделки по сравнению с апрелем связана со снижением цены акций Newmont за последние два месяца, но премия по сравнению с первоначальным предложением сейчас более чем на 30% превышает первоначальное предложение, отмечает FT.

Акции Newcrest росли на бирже в Сиднее на 1,9%, к закрытию торгов понедельника рост составил 1,52%.

«Сделка создаст крупнейший в отрасли портфель с многолетним профилем производства золота и меди в самых благоприятных горнодобывающих юрисдикциях мира», — отметил гендиректор Newmont Том Палмер (цитата по FT). Он оценил синергетический эффект от поглощения австралийской компании в $500 млн за два года и увеличение денежного потока на $2 млрд за этот период.

Сделка заключена на фоне роста цен на золото почти до рекордно высокого уровня: проблемы в банковском секторе США, повышения ставок Федеральной резервной системой и неопределенности в отношении потолка американского госдолга повысили статус золота как убежища для инвесторов в неспокойные времена, приводит FT выдержку из отчета банка ANZ.