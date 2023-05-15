«Коммерсантъ»: доходность по бондам в юанях выросла до 6%

За последние полгода доходность банковских депозитов крупных банков в юанях выросла с 1% до 3% годовых, а долговых бумаг — до 4−6%, пишет «Коммерсантъ».

По данным Банка России, с марта 2022 г. по март 2023 г. российские экспортеры нарастили объем месячных операций в китайской валюте с $0,5 млрд до $6,9 млрд, а импортеры — с $1,4 млрд до $7,7 млрд. В результате доля юаня в структуре экспорта составила 18%, а импорта — 27%.

В сложившейся ситуации число банков, предлагающих юаневые вклады, выросло почти в десять раз, отмечает издание со ссылкой на данные «Банки.ру». У крупнейших из них ставки по таким вкладам доходят до 3,5% годовых после менее 1% осенью.

На долговом рынке сейчас обращается более 20 выпусков 11 эмитентов, доходность 2−3-летних облигаций составляет 3,7−4% годовых, 4−5-летних — 3,5−6,4%. Руководитель направления анализа рынка облигаций инвестбанка «Синара» Александр Афонин отметил в разговоре с газетой, что рост доходностей в начале года был вызван низким спросом. Кроме того инвесторам стали доступны и новые инструменты, например, замещающие облигации.