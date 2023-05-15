Ипотека: итоги и надежды апреля

Игроки рынка продолжают подводить ипотечные итоги апреля. Много говорят о том, что ипотека в сегменте ИЖС по-прежнему растет темпами, опережающими самые смелые предположения. По прогнозам «Домклик»*, которые аналитики подразделения «Сбера» дали еще в конце апреля, результат первого месяца второго квартала — более 4,5 тысячи ипотек под индивидуальное жилищное строительство на сумму около 19,9 млрд рублей. Это рекорд с момента старта программы: предыдущие максимальные показатели были зафиксированы в марте 2023 года, когда было выдано 4,4 тысячи ИЖС-ипотек на сумму 18,9 млрд рублей, отмечают в «Домклик».

Предварительные подсчеты гласят, что по итогам 2023 года общий объем выдач на ИЖС составит около 200 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в 2022 году (тогда было выдано 100 млрд), и почти в восемь раз больше показателя 2021 года. В прогнозах «Домклик» отмечается, что если в прошлом году доля ИЖС-ипотек в общем объеме выданных жилищных кредитов составляла 2−3%, то в этом году она вырастет до 6%.

О практически двукратном росте выдачи ИЖС-ипотеки говорят и в банке «Дом. РФ»*. В апреле этого года ипотекой на индивидуальное жилищное строительство воспользовались более 750 семей — это в 1,9 раза больше показателя того же месяца прошлого года и на 11% выше результата нынешнего марта. С начала года в сегменте ИЖС банк выдал около 3 тысяч кредитов на сумму 13,6 млрд рублей. А в целом с момента запуска программ кредитования ИЖС в начале 2021 кредитов было выдано на сумму свыше 48 млрд рублей, жилищные условия за это время улучшили 10 тысяч семей.

Сегодня, по оценкам банка, наибольший интерес к ипотеке на ИЖС проявляют жители Московской области (рост по сравнению с прошлым годом в 2,7 раза, до 911 млн рублей), Ленинградской области (в 1,4 раза, 306 млн рублей), Краснодарского края (в 1,2 раза, 272 млн рублей), Новосибирской области (в 2,1 раза, 153 млн рублей), Республики Татарстан (в 1,9 раза, 143 млн рублей). В десятке лидеров также Самарская область (в два раза, 143 млн рублей), Ростовская (в 3,8 раза, 141 млн рублей), Тюменская (в 1,6 раза, 122 млн рублей), Воронежская (в 2,5 раза, 105 млн рублей), делятся статистикой аналитики. И как подчеркивает зампредседателя правления банка «Дом. РФ» Алексей Косяков, «мы ожидаем дальнейшего роста объемов кредитования в разгар строительного сезона».

И еще: чаще всего в апреле клиенты оформляли кредиты на ИЖС с помощью семейной ипотеки (33,2%). На льготную ипотеку пришлось 21,3% выдач, в 6% случаев брали IT-ипотеку. Но 36,7% заемщиков взяли кредит на строительство дома своими силами.

Кстати, IT-ипотека, раз уж ее упомянули, потихонечку набирает популярность: в банке «Дом. РФ» утверждают*, что расширение списка компаний, сотрудники которых могут взять такой льготный кредит, и смягчение требований к доходу заемщиков увеличило спрос втрое — в среднем ежемесячно число оформленных кредитов растет на 75%. С начала 2023 года банк провел более тысячи сделок по ипотеке для IT-специалистов на общую сумму 10,5 млрд рублей, а всего с момента запуска программы в мае 2022 года ей воспользовались 2150 семей, общий объем кредитования составил почти 22 млрд рублей.

В «Сбере» согласны*: ипотечные IT-показатели растут. В апреле доля выдач по этой программе в общем объеме льготных ипотечных выдач достигла 1,1% — по сравнению со среднемесячной долей в 2022 году показатель увеличился почти в три раза. Наибольшим спросом программа, понятное дело, пользуется в Москве (3,7%) и Санкт-Петербурге (2,7%). Конечно, во многом солидный рост, который фиксируют банки, — лишь эффект низкой базы, но все равно зачетно.

Как отмечают эксперты исследовательского центра портала Superjob.ru, растет интерес россиян и к корпоративной ипотеке. В начале апреля на заседании Госсовета по вопросам промышленности глава Минфина Антон Силуанов заявил, что запускать отдельные ипотечные программы по отраслям нецелесообразно, этим должны заниматься сами компании и власти регионов: именно они должны обеспечивать работников обрабатывающей промышленности доступным жильем и субсидировать ставку по ипотеке. Естественно, подобный подход можно не ограничивать только обрабатывающей промышленностью, хотя сам Силуанов этого не озвучивал.

Согласно данным опроса Superjob.ru, воспользоваться льготным ипотечным кредитом от работодателя сегодня хотел бы каждый третий россиянин: респондентов весьма привлекает возможность приобрести жилье на более выгодных условиях. По сравнению с 2021 годом, когда портал проводил аналогичное исследование, интерес к корпоративной ипотеке существенно повысился — с 25% до 34%. Впрочем, четверо из десяти участников опроса (39%) заявили, что не заинтересованы в ипотеке от предприятия: по их мнению, это может обернуться чрезмерной зависимостью от компании.

«О желании взять ипотечный кредит у работодателя опрошенные с детьми сообщают вдвое чаще, чем бездетные (45% против 23%), а состоящие в браке чаще холостых и незамужних (42% против 29%). Среди россиян с разным уровнем дохода большую заинтересованность в таком финансовом продукте выражают респонденты с доходом от 50 до 80 тысяч рублей (41%). Об улучшении жилищных условий с помощью компании женщины задумываются чаще мужчин (38% против 30% соответственно)», — делится подробностями Superjob.ru.

Что касается двух самых популярных на сегодня ипотечных программ с господдержкой (льготной и семейной ипотеки), то их востребованность по-прежнему высока, но есть детали. Например, по статистике банка «Дом. РФ»*, в апреле каждый третий ипотечный кредит (а всего банк выдал их на сумму 21,5 млрд рублей, что превышает показатель апреля прошлого года на 62,5%, а по сравнению с предыдущим месяцем демонстрирует рост на 10%) оформлен по семейной ипотеке, 25,5% пришлось на льготную ипотеку на новостройки, 18,2% — на стандартную ипотечную программу для вторичного рынка.

«По итогам апреля мы видим хороший результат по ипотеке, количество обращений за жилищными займами увеличилось к апрелю прошлого года более чем в полтора раза. Драйвером спроса остаются льготные программы, ориентированные преимущественно на новостройки. Вместе с тем в последние месяцы активно растут продажи на вторичном рынке: не в последнюю очередь это обусловлено сложившейся разницей цен на готовое и строящееся жилье», — рассказывает Алексей Косяков.

Если рассматривать все ипотечные кредиты вместе, то в 30% случаев кредитные средства будут направлены на покупку готовых объектов, в остальных — на строящуюся недвижимость. А ведь в прошлом году «вторичка» занимала лишь около 13,7%.

Проанализировав апрельские данные «Домклик», аналитики портала «Единый ресурс застройщиков» пришли к выводу, что ипотечные сделки с новостройками за месяц ушли в минус на 7%. «В апреле 2023 года через сервис “Сбера” совершено в общей сложности 104 208 ипотечных сделок (на 1% больше, чем в марте). Количество ипотечных сделок с новостройками за месяц снизилось на 7% и составило 25 тысяч. Доля сделок с новостройками среди всех ипотечных сделок “Домклик” составила 24%, а в среднем за последние 12 месяцев — 22,4%», — подчеркивают эксперты ЕРЗ.

В разговоре об ипотеке нельзя не упомянуть грядущее появление новой льготной программы — арктической ипотеки, проработкой которой сейчас заняты Минфин, Минстрой и Минвостокразвития. По сути, на регионы Арктической зоны предлагается распространить условия дальневосточной ипотеки, то есть, выдавать льготные кредиты под 2% годовых. Как считает губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, слова которого приводят «Известия», это станет одной из самых эффективных мер, которая напрямую повлияет на улучшение демографической ситуации и сокращение оттока населения из регионов Арктики.

В целом, аналитики видят дальнейшие перспективы рынка ипотеки в светлых тонах. По мнению экспертов НКР («Национальные кредитные рейтинги»), «в 2023 году банки выдадут порядка 5 трлн рублей новых ипотечных кредитов против 4,8 трлн рублей годом ранее, при этом кредитный портфель прирастет на 15−16% (+17% в 2022 году). Сдерживающими факторами станут повышение средних ставок и заметное ужесточение регулирования ипотеки от застройщиков. Однако сохранение госпрограмм окажет существенное положительное влияние на спрос: по нашим оценкам, льготные ссуды составят не менее трети всех выданных ипотечных кредитов в 2023 году».