Иностранцы сливаются и поглощаются

Согласно данным агентства АК&М, по итогам первого квартала на российском рынке M&A состоялось 107 сделок на $12,1 млрд. Это в 2,6 раза больше в денежном выражении и в 1,3 раза — в количественном, чем годом ранее.

За отчетный период состоялась всего одна сделка стоимостью более $1 млрд — покупка ВТБ банка «Открытие», находившегося на санации ЦБ, за $4,83 млрд.

Технически она прошла в конце 2022 года, однако была отнесена составителями исследования к первому кварталу 2023 года, уточнили в АК&М. Без нее средний размер сделки за прошедший квартал был на уровне $68,9 млн, что на 23% больше, чем годом ранее.

Лидером по числу сделок M&A стал финансовый сектор — 42%. Но такие показатели были достигнуты преимущественно за счет сделки ВТБ и «Открытия». Также значительное количество M&A состоялось в химической и нефтехимическая промышленности, машиностроении, на их долю пришлось почти 17% объема рынка, приводят данные в АК&М. Строительство и девелопмент обеспечили 12,6% рынка ($1,5 млрд).

Существенную поддержку российскому рынку слияний и поглощений продолжают оказывать иностранные компании, уходящие из страны, несмотря на растущее число ограничений для реализации таких сделок.

«Спецификой сделок M&A с уходящими из России иностранными компаниями являются необходимость достаточно длительного, в том числе политического, согласования сделки, а также сложности в определении стоимости реализуемого актива, — отмечает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.— Существует множество факторов, которые могут затруднить реализацию такого актива, например зависимость производства от импортных комплектующих, потенциальная подверженность актива санкциям».

Но, несмотря на это, число сделок иностранных инвесторов с российскими активами, их объемы по сравнению с прошлым годом заметно выросли. Так, в январе—марте состоялось шесть сделок иностранных инвесторов с российскими активами на сумму $115,7 млн. Для сравнения: годом ранее речь шла об одной сделке на $64,3 млн.

«Российский бизнес заинтересован в покупке активов с 50-процентным дисконтом, — поясняет заместитель гендиректора AK&М Людмила Еремина.— Стоит ждать сделок во всех отраслях, где были широко представлены иностранные компании: машиностроении, лесной и химической промышленности, транспорте, финансовых институтах, в основном в лизинге» (см. «Ъ» от 12 мая).

Практически за каждый актив, выставленный иностранцами, идет соперничество со стороны российских инвесторов — крупных компаний и холдингов, банков и фондов, а также частных инвесторов, подтверждает директор практики сопровождения сделок по покупке и продаже бизнеса «Технологий доверия» Елена Ершова.

Некоторые компании, которые раньше по разным причинам не рассматривали для себя неорганический рост, в таких условиях видят возможности для более агрессивного развития, уверена партнер департамента инвестиций и рынков капитала Kept Марина Мизгирева.

Однако уже сейчас видно, что новых сделок по продаже активов, находящихся в начальной фазе подготовки, становится все меньше и к концу года тренд по уходу иностранцев с российского рынка должен окончательно завершиться, предостерегает Елена Ершова. В дальнейшем на его объемы будет влиять стратегия новых инвесторов, полагает партнер департамента финансового консультирования компании ДРТ Антон Шульга, поскольку «по истечении некоторого времени» новые собственники могут перепродать активы.