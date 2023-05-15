Генсек ОПЕК заявил об угрожающем мировой энергетике недостатке инвестиций

Мировая энергетика сталкивается с хроническим недостатком инвестиций в производство всех видов энергоносителей, и это угрожает устойчивости глобальной энергосистемы, заявил генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс. По его оценке, только нефтедобывающий промышленности необходимо $12,1 трлн до 2045 года, или $500 млрд ежегодно, передает газета Emarat Al Youm.

По словам генсека ООН, инвестиций не хватает «во все виды энергетики» — «на карту поставлена устойчивость глобальной энергетической системы». «Нам нужен долгосрочный, благоприятный для инвестиций климат, который работает с производителями и потребителями, поскольку хронический недостаток инвестиций нуждается в исправлении», — сказал Хайсам аль-Гайс.

На долю нефтяной промышленности к 2045 году придется около 29% мировой потребности в энергоносителях, а ее потребность в глобальных инвестициях — $12,1 трлн, оценил генсек организации стран-экспортеров. «Это эквивалентно более чем $500 млрд ежегодно, учитывая, что недавние годовые уровни были намного ниже из-за промышленного спада, пандемии коронавируса и повышенного внимания к экологическим, социальным вопросам и вопросам управления», — сказал аль-Гайс.

Генеральный секретарь ОПЕК добавил, что в прогнозе добычи нефти на 2022 год организация заявила об ожиданиях роста мирового спроса на энергоносители на 23% до 2045 года. «Достижение такого роста, обеспечение энергетической безопасности, недорогого доступа и сокращение глобальных выбросов в соответствии с Парижским соглашением требует всех видов энергии, беспрецедентных инвестиций и сотрудничества», — отметил аль-Гайс.

Он напомнил, что в конце 2023 года в Объединенных Арабских Эмиратах пройдет COP28, конференция сторон конвенции ООН об изменении климата. По словам аль-Гайса, ОПЕК поддерживает конференцию, которую примет Expo City Dubai. Генсек ОПЕК добавил, что проблемы, с которыми сталкиваются энергетика, климат и устойчивое развитие, при планировании упорядоченного перехода к «чистой» энергетике огромны. Аль-Гайс подчеркнул готовность и способность стран-членов ОПЕК играть ключевую роль в содействии обеспечению мира энергией и сокращению выбросов углекислого газа.

По словам представителя ОПЕК, члены организации инвестируют в мощности по добыче и переработке нефти на основе экологически чистых технологий, в возобновляемые источники энергии, производство водорода, утилизацию и хранение углерода и другие технологии и развивают экономику замкнутого цикла для улучшения общих экологических показателей. Он отметил, что более 700 млн человек в мире испытывают нехватку электроэнергии, а 2,4 млрд человек пользуются неэффективными и загрязняющими окружающую среду энергосистемами.

В сокращении выбросов и использовании всех видов топлива по всему миру не существует универсального решения, а правильный путь для одного может оказаться неправильным путем для другого, считает аль-Гайс. «Мы надеемся, что в будущем инвестиции и финансирование в энергетический переход будут сосредоточены на подходе “все народы, все виды топлива, все технологии”», — сказал генеральный секретарь ОПЕК.