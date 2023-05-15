Генсек ОПЕК заявил об угрожающем мировой энергетике недостатке инвестиций

Мировая энергетика сталкивается с хроническим недостатком инвестиций в производство всех видов энергоносителей, и это угрожает устойчивости глобальной энергосистемы, заявил генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс. По его оценке, только нефтедобывающий промышленности необходимо $12,1 трлн до 2045 года, или $500 млрд ежегодно, передает газета Emarat Al Youm.
По словам генсека ООН, инвестиций не хватает «во все виды энергетики» — «на карту поставлена устойчивость глобальной энергетической системы». «Нам нужен долгосрочный, благоприятный для инвестиций климат, который работает с производителями и потребителями, поскольку хронический недостаток инвестиций нуждается в исправлении», — сказал Хайсам аль-Гайс.
На долю нефтяной промышленности к 2045 году придется около 29% мировой потребности в энергоносителях, а ее потребность в глобальных инвестициях — $12,1 трлн, оценил генсек организации стран-экспортеров. «Это эквивалентно более чем $500 млрд ежегодно, учитывая, что недавние годовые уровни были намного ниже из-за промышленного спада, пандемии коронавируса и повышенного внимания к экологическим, социальным вопросам и вопросам управления», — сказал аль-Гайс.
Генеральный секретарь ОПЕК добавил, что в прогнозе добычи нефти на 2022 год организация заявила об ожиданиях роста мирового спроса на энергоносители на 23% до 2045 года. «Достижение такого роста, обеспечение энергетической безопасности, недорогого доступа и сокращение глобальных выбросов в соответствии с Парижским соглашением требует всех видов энергии, беспрецедентных инвестиций и сотрудничества», — отметил аль-Гайс.
Он напомнил, что в конце 2023 года в Объединенных Арабских Эмиратах пройдет COP28, конференция сторон конвенции ООН об изменении климата. По словам аль-Гайса, ОПЕК поддерживает конференцию, которую примет Expo City Dubai. Генсек ОПЕК добавил, что проблемы, с которыми сталкиваются энергетика, климат и устойчивое развитие, при планировании упорядоченного перехода к «чистой» энергетике огромны. Аль-Гайс подчеркнул готовность и способность стран-членов ОПЕК играть ключевую роль в содействии обеспечению мира энергией и сокращению выбросов углекислого газа.
По словам представителя ОПЕК, члены организации инвестируют в мощности по добыче и переработке нефти на основе экологически чистых технологий, в возобновляемые источники энергии, производство водорода, утилизацию и хранение углерода и другие технологии и развивают экономику замкнутого цикла для улучшения общих экологических показателей. Он отметил, что более 700 млн человек в мире испытывают нехватку электроэнергии, а 2,4 млрд человек пользуются неэффективными и загрязняющими окружающую среду энергосистемами.
В сокращении выбросов и использовании всех видов топлива по всему миру не существует универсального решения, а правильный путь для одного может оказаться неправильным путем для другого, считает аль-Гайс. «Мы надеемся, что в будущем инвестиции и финансирование в энергетический переход будут сосредоточены на подходе “все народы, все виды топлива, все технологии”», — сказал генеральный секретарь ОПЕК.
Июльские фьючерсы торговались на бирже ICE, по данным на 3:30 мск, 15 мая, по $74,3 за баррель нефти марки Brent и по 70,03 для марки WTI. Стоимость Brent в конце марта упала до минимума с декабря 2021 года, ниже $71 за баррель. В ответ на это в начале апреля восемь стран ОПЕК+ объявили о сокращении добычи нефти с мая до конца 2023 года. В совокупности нефтеэкспортеры решили сократить добычу на 1,65 млн баррелей в сутки, что составляет почти 2% от мирового потребления нефти. После этого стоимость Brent превысила $87 за баррель, но с середины апреля начала снижаться и к 3 мая опустилась ниже $72 за баррель. Через два дня она превысила $74.