Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России

Так, эксперты считают, что российская экономика по итогам года снизится на 0,9% против 3,2%, прогнозировавшихся осенью 2022-го.

Кроме того, ЕК улучшила прогноз по росту ВВП России на 2024 год до 1,3% с ожидавшихся ранее 0,9%.

ЦБ на минувшей неделе опубликовал доклад, в котором оценил спад ВВП в первом квартале 2023 года в 2,3%. В то же время во втором квартале регулятор ждет роста экономики сразу на 4,2%.

По оценке Минэкономразвития, за первый квартал ВВП снизился на 2,2%, Росстат опубликует свою предварительную оценку 17 мая.