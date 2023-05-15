Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Аналитики Еврокомиссии скорректировали ожидания по валовому внутреннему продукту России в 2023 году в лучшую сторону, следует из весеннего прогноза ЕК.
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Аналитики Еврокомиссии скорректировали ожидания по валовому внутреннему продукту России в 2023 году в лучшую сторону, следует из весеннего прогноза ЕК.
Так, эксперты считают, что российская экономика по итогам года снизится на 0,9% против 3,2%, прогнозировавшихся осенью 2022-го.
Кроме того, ЕК улучшила прогноз по росту ВВП России на 2024 год до 1,3% с ожидавшихся ранее 0,9%.
ЦБ на минувшей неделе опубликовал доклад, в котором оценил спад ВВП в первом квартале 2023 года в 2,3%. В то же время во втором квартале регулятор ждет роста экономики сразу на 4,2%.
По оценке Минэкономразвития, за первый квартал ВВП снизился на 2,2%, Росстат опубликует свою предварительную оценку 17 мая.